Almería Sí, el sábado fue el día más caluroso de la historia en Almería domingo 14 de agosto de 2022 , 11:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Así lo ha confirmado la AEMET Sí, el sábado hacía mucho calor en Almería, mucho, mucho... tanto, que ya es, oficialmente, el más caloruso en la historia de Almería desde que hay registros. El dato lo ha dado a conocer la Agencia Estatal de Meteorología, que apunta que en la estación del Aeropuerto se alcanzaron los 42 grados, convirtiéndose en la cifra más alta documentada. La temperatura máxima se alcanzó a las 15:40 horas, y era así de exacta, 42º, siendo la media del día de 32,1º y la mínima de 26º, que pudimos "disfrutarla" a las 2:50 horas de la madrugada. El viento de levante ha hecho que la temperatura subiera más de 4 ºC en menos de media hora. Para el domingo y el resto de la semana las cosas no apuntan mejor, ya que no hay previsión de lluvias, y en cuanto a las temperaturas, durante los próximso tres días, en el mejor de los casos bajarán a lo sumo tres grados de media, y las máximas se moverán entre los 30º y los 36º. La madrugada del domingo no ha sido mucho mejor. Esto son algunos datos: La Cañada: 30.1 °C Almería: 28.9 La Gangosa: 28.9 Aguadulce: 28.5 El Toyo: 28.4 Huércal de Al.: 28.1 Berja: 27.4 Benahadux: 27.3 Pechina: 27.2 Carboneras: 26.9 Arboleas: 41.4 Pechina: 40.9 Benahadux: 40.8 Cuevas del Alm.: 40.8 Albox: 40.6 Huércal-Overa: 40.6 La Gangosa: 40.5 Olula del Río: 40.1 Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

