Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Sinéad O’Connor para siempre Aixa Almagro x aalmagronoticiasdealmeriacom/9/1/9/27 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por jueves 27 de julio de 2023 , 08:57h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia A los 56 años, falleció la cantante irlandesa Sinéad O'Connor, según informó su familia en un comunicado. La fecha y causa de su muerte no fueron reveladas. A lo largo de su vida, la artista experimentó abusos, traumas y enfermedades mentales que la llevaron a intentar suicidarse en varias ocasiones. Es reconocida mundialmente por su éxito "Nothing Compares 2 U". A finales de los ochenta y principios de los noventa, O'Connor alcanzó la fama en plena juventud. La catapultaron a la fama mundial cuando apenas tenía 24 años con "Nothing Compares 2 U", algo que no supo manejar. Sus polémicas declaraciones, su activismo político y religioso y sus conflictos con la industria musical marcaron su carrera. Después de 18 meses desde el suicidio de su hijo Shane, quien se quitó la vida a los 17 años, finalmente llega el desenlace para ella. La cantante, diagnosticada con trastorno bipolar en 2003, vio empeorar su salud mental debido a este trágico suceso. Antes de fallecer, O'Connor ingresó en el hospital después de publicar en Twitter su decisión de seguir a su hijo y la falta de sentido que veía en vivir sin él. En sus memorias, publicadas en junio de 2021, la cantante había narrado los abusos que experimentó durante su infancia por parte de su madre, quien la golpeaba con objetos y la humillaba. Además, había expuesto el abuso sexual perpetrado por un productor musical y las presiones que enfrentó para modificar su imagen y estilo. Considerada una de las mejores canciones de todos los tiempos es la versión de "Nothing Compares 2 U" escrita por Prince. O'Connor, una artista única con una voz poderosa y una personalidad rebelde, dejó un legado musical que incluye discos como The Lion and the Cobra (1987), I Do Not Want What I Haven't Got (1990), Faith and Courage (2000) o How About I Be Me (And You Be You)? (2012). Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Aixa Almagro Noticias de Almería Grado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid Grado en Economía por la Universidad de Tampa - Facultad de Negocios Sykes 91 artículos aalmagronoticiasdealmeriacom/9/1/9/27 https://www.noticiasdealmeria.com Todos los firmantes