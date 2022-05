Capital Socios del Banco del Tiempo de Almería manitienen una convivencia en Almócita domingo 15 de mayo de 2022 , 13:13h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los participantes de esta iniciativa, enmarcada dentro del proyecto solidario de intercambio ‘tiempo por tiempo’, pudieron conocer las economías colaborativas de los vecinos este pueblo alpujarreño Medio centenar de socios del Bando del Tiempo de Almería, el proyecto solidario de intercambio ‘tiempo por tiempo’ del Ayuntamiento de Almería, han participado en unas nuevas jornadas de convivencia, esta vez en el municipio de Almócita. Allí han podido conocer de primera mano las iniciativas colaborativas puestas en marcha entre los propios vecinos. De la mano de la ‘Asociación El Árbol de la Vida y Trotahuertos’, los socios del Banco del Tiempo han conocido el huerto urbano, el domo y el Hostal de Artistas, entre muchos proyectos realizados con materiales reciclados y con la participación activa de los vecinos. Además han realizado actividades de alimentación saludable, desarrollo sostenible, permacultura, gimnasia japonesa y han disfrutado de un almuerzo con productos locales y ecológicos. En el marco de esta actividad, el Banco del Tiempo también ha celebrado su tradicional Asamblea de Confianza del Banco del Tiempo, en la que han surgido multitud de propuestas para poner en práctica entre los socios sin coste alguno, solo con la hora de tiempo como moneda de cambio. Con más de 130 socios en activo, el Banco del Tiempo funciona desde mayo del 2012 y tras el parón de la pandemia ha retomado sus actividades con más fuerza que nunca. Para formar parte del Banco del Tiempo hay que llamar al 950 21 00 73 o escribir un correo electrónico a [email protected], indicando el deseo de formar parte de esta comunidad. El único requisito es ser mayor de mayor de edad. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.