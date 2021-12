Sucesos Sofocado un incendio en El Ejido que ha obligado al desalojo de un edificio domingo 05 de diciembre de 2021 , 10:08h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Dos menos fueron atendidos en el lugar por el humo y una persona mayor fue evacuada durante la intervención Los servicios contraincendios han sofocado un incendio declarado esta madrugada en un edificio en la Carrera de San Isidro en El Ejido (Almería), según informa Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta. El incendio se declaró a las 00.20 horas en un segundo piso, según las llamadas recibidas en el Teléfono de Emergencias 112. Hasta el lugar se desplazaron para su extinción los Bomberos del Consorcio de Poniente, Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía y servicios sanitarios de EPES (Empresa Pública de Emergencias Sanitarias). Durante la intervención, una persona mayor tuvo que ser evacuada de su vivienda; además dos menores fueron atendidos en el mismo lugar de los hechos a causa de la acumulación de humo aunque su estado no reviste gravedad. A causa del fuego todo el edificio ha sido desalojado y sus vecinos no podrán regresar hasta que se autorice la vuelta por las autoridades competentes. Además, la vivienda en la que se originó el siniestro ha quedado completamente calcinada. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.