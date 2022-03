Capital Solo Vox no respalda una Almería con movilidad sostenible lunes 14 de marzo de 2022 , 17:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La adhesión a la Red de Ciudades por una Movilidad con Bajas Emisiones se entiende como oportunidad estratégica para establecer lazos y vínculos de conexión con otras administraciones en el desarrollo de políticas en favor de una movilidad sostenible El Pleno de la Corporación municipal ha aprobado, con la sola abstención de Vox, la adhesión del Ayuntamiento de Almería a la Red de Ciudades por una Movilidad con Bajas Emisiones, como un foro municipal sin personalidad jurídica propia. La Red de Ciudades por una Movilidad con Bajas Emisiones es un foro compuesto por entidades locales, asociaciones, empresas y otros colectivos que tiene por objeto identificar y promover soluciones y estrategias que reduzcan las emisiones generadas por la movilidad y su afección a los ciudadanos. Es una iniciativa surgida a partir de las actividades desarrolladas en relación con la materia por parte de ITS España y la Asociación de Ingenieros de Tráfico y Técnicos de Movilidad. La adhesión a esta red se plantea como una “oportunidad” que permitirá al Ayuntamiento acceder a un foro de intercambio de información, experiencias y actividades compartidas, cuyo objetivo fundamental es la implantación, con garantías de éxito, de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en nuestra ciudad, “que permita una apuesta por una progresiva y continuada transformación, real y permanente de Almería en una ciudad saludable, sostenible y segura”, ha defendido la concejala de Seguridad y Movilidad, María del Mar García Lorca. Siguiendo la línea marcada por la Ley de cambio climático, el Ayuntamiento de Almería ha realizado en los últimos años, en el marco del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, diversas iniciativas en materia de movilidad, destacando el establecimiento de zonas peatonales o la ampliación de vías ciclistas hasta alcanzar un total de 80 Km de vía con el consiguiente calmado de tráfico. Además, se encuentra en tramitación el expediente de contratación de los servicios de consultoría y asistencia técnico-jurídica para el establecimiento de una zona de bajas emisiones en la ciudad de Almería, su incorporación al plan de movilidad urbana sostenible y unificación de normativa municipal en la materia. Como foro de intercambio de experiencias y conocimiento para los representantes de las entidades que participan en la red, entre los aspectos que se abordan en este marco de colaboración se encuentran la calidad del aire, soluciones tecnológicas para el despliegue de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), los criterios que se marcan para establecer esas zonas...por lo que la adhesión a la red se plantea como una oportunidad para este Ayuntamiento para acceder a un foro de intercambio de información, experiencias y actividades compartidas, cuyo objetivo fundamental es la implantación, con garantías de éxito, de una ZBE en nuestra ciudad, que permita una apuesta por una progresiva y continuada transformación, real y permanente de Almería en una ciudad saludable, sostenible y segura. La adhesión por tanto a esta red se entiende como “funfamental y necesaria como estrategia para establecer lazos y vínculos de conexión con otras administraciones, que permita la consecución de los objetivos anteriormente relacionados, durante todas las fases previas, a destacar, durante el estudio detallado del ámbito geográfico de implantación, los sistemas de control que se pueden establecer, así como la normativo que regirá esta nueva actuación en la movilidad de Almería, y los beneficios medioambientales medibles en ahorro de emisiones ó reducción de niveles de ruido”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

