Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar Sorprenden a un ladrón en un armario tras robar en dos viviendas de Huércal-Overa miércoles 27 de septiembre de 2023 , 15:04h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Guardia Civil ha detenido a un joven de 22 años acusado de robar en dos viviendas de la localidad almeriense de Huércal-Overa, una de ellas tras descolgarse por un tendedero desde el primer piso. El arresto se produjo gracias a la colaboración ciudadana y a la rápida actuación de los agentes, que sorprendieron al sospechoso mientras se ocultaba en un armario de la cocina de otra vivienda contigua. Según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa, los hechos ocurrieron el pasado 27 de septiembre, cuando recibieron una llamada telefónica alertando de que se podría estar cometiendo un robo en una vivienda al haber visto que una de las ventanas se encontraba forzada. Los agentes se desplazaron al lugar y comprobaron que la vivienda estaba revuelta y que no había nadie en su interior. Al examinar el exterior, observaron que un tendedero de ropa estaba descolgado, por lo que decidieron inspeccionar la vivienda del piso inferior. Fue entonces cuando se encontraron con el presunto autor del robo, que salió de un armario de la cocina y se abalanzó sobre los agentes para intentar escapar. El individuo llevaba una caja fuerte con dos mil euros en efectivo y diversas joyas, así como tres navajas ocultas entre sus ropas. Los agentes lograron detenerlo como autor de dos delitos de robo con fuerza en viviendas y recuperar los efectos sustraídos, que fueron reconocidos por el propietario de la primera vivienda. El detenido fue puesto a disposición judicial. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

