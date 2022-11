Síganos en Telegram: Gratis e inmediato OTRAS NOTICIAS Ampliar Tablet con tarjeta SIM: Ventajas frente al WiFi Escucha la noticia Algunos modelos de tablets también tienen conectividad LTE. Este tipo de tablet con tarjeta SIM tiene más ventajas de las que parece en un principio, y van más allá de poder conectarte en cualquier lugar a Internet. Además, la idea de que todos los modelos con esta característica son caros es totalmente equivocada, también existen productos asequibles y realmente sorprendentes. En el mercado existen multitud de tablets con LTE, desde algunas como la Samsung Galaxy Tab A7, la Lenovo M10, la Huawei MediaPad T5, la Samsung Galaxy Tab S6, o el iPad de Apple. Sin embargo, para los que buscan algo más barato, también existen modelos de marcas chinas low-cost como Chuwi, LNMBBS, etc. Ventajas de una tablet con tarjeta SIM A la hora de elegir un nuevo dispositivo móvil, merece la pena pensar en comprar un tablet con tarjeta SIM, ya que puede aportar grandes ventajas frente a los modelos convencionales con solo WiFi. Algunas de las claves para decantarse por una de ellas son: Conexión más rápida. En algunos lugares donde aún no se ha instalado la fibra, la conexión 4G o 4G Plus pueden ser mucho más rápidas que las conexiones cableadas por cobre de la ADSL. Y, si existe cobertura 5G y la tablet con tarjeta SIM soporta dicha tecnología, la velocidad será extremadamente superior.

Misma conectividad que con un smartphone, con posibilidad de conectarte tanto por WiFi como por datos a la red, pero con una pantalla más grande y cómoda para trabajar. Incluso se pueden usar dispositivos como los lápices digitales o los teclados externos para extender sus capacidades.

Internet y GPS sea donde sea. Esto permite utilizar el tablet con apps que dependen de Internet en cualquier lugar, como puede ser Google Maps para usarla como navegador en un vehículo, etc.

Un dispositivo móvil fantástico para zonas rurales donde no llega ADSL o la fibra.

Herramienta de apoyo para esos días en los que la conexión WiFi falla porque se ha estropeado el router, hay problemas en la línea, etc. Se puede usar la tarifa de datos para poder seguir conectado e incluso compartir la red con un PC, Smart TV, etc.

En las tablets con conectividad WiFi, algunas apps de mensajería no están disponibles en la tienda y se deben instalar descargando directamente de la web oficial. Por otro lado, su uso también se complica, teniendo que activar o desactivar la sesión si está compartida con un smartphone. Con una tablet con tarjeta SIM se puede llamar y recibir llamadas como se haría en un smartphone gracias al número de teléfono asociado a la tarifa contratada. Eso es gracias a las apps de mensajería instantánea como Skyp, Telegram, Whatsapp, WeChat, Signal, etc., con la tecnología Voice Over IP. Esto hace al tablet con tarjeta SIM un dispositivo ideal para el ámbito laboral, para aquellos profesionales que necesitan un equipo liviano y con conexión allá donde vayan, para estudiantes que necesitan estar conectados en la biblioteca, en el transporte público, en clase, etc. Desventajas No todo son ventajas en una tablet con tarjeta SIM, también tiene algunos puntos en contra, aunque no son demasiado relevantes como para renunciar a todas sus ventajas: Al tener también la conexión de datos activa, se consume más energía de la batería y la autonomía se puede acortar.

Precio más elevado que el mismo modelo sin LTE, aunque también hay baratas.

Se debe pagar una tarifa para disponer de la SIM y datos. Si ya se dispone de una tarjeta SIM y una tarifa de datos de algún operador para el móvil, es posible evitar costes adicionales si se emplea la misma para el tablet. Para no tener que estar intercambiando la tarjeta SIM entre el teléfono móvil y la tablet, dejando inoperativo al otro dispositivo y con la molestia que esos supone, también tienes otra alternativa. Se trata de pedir un duplicado de la tarjeta a la operadora (no todas las compañías disponen de este servicio, pero muchas de las más populares sí). Eso evitaría tener que contratar una nueva tarifa, aunque ésta última opción quizás puede ser recomendable en caso de usar la tablet con tarjeta SIM para trabajo, separando así la línea personal de la laboral. Compatibilidad con la tarjeta SIM La tablet con tarjeta SIM puede disponer de ranura para tarjetas convencionales, como la mini-SIM, micro-SIM, o nano-SIM, como los smartphones. Es importante conocer qué tipo de tarjeta acepta para saber si es compatible o no. Actualmente, las tarjetas SIM se venden en todos sus formatos con adaptadores que se pueden retirar o poner según convenga. Las únicas que son diferentes son las tarjetas eSIM. Esta tarjeta electrónica es diferente, es un chip con información de la operadora y que no es compatible con los anteriores tipos.