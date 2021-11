Economía ‘Talento Senior’ para incorporar en las empresas a mayores de 45 años lunes 15 de noviembre de 2021 , 19:02h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco ha asistido a la firma del convenio entre el Consorcio Fernando de Los Ríos y la Cámara de Comercio para favorecer la incorporación laboral de los mayores de 45



El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha calificado la firma del convenio de colaboración entre el Consorcio Fernando de Los Ríos y la Cámara de Comercio para favorecer la incorporación laboral de los mayores de 45 de “una buena noticias para todos”.



“Este acuerdo va a suponer para muchos almerienses la transición del desempleo a un empleo satisfactorio que les va a ayudar a sentirse de nuevo parte activa de la sociedad y que va contribuir a que ningún almeriense quede atrás”, ha señalado el primer edil durante su intervención en el acto, que ha estado presidido por el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo.



En este sentido, Fernández-Pacheco ha querido hacer “una llamada a las empresas almerienses para que den protagonismo y aprovechen las oportunidades del Talento Senior, con experiencia laboral y experiencia vital”.



El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior ha desgranado en qué consiste el Plan +45, iniciativa que formará en competencias digitales a más de 420 personas desempleadas mayores de 45 años de toda la provincia, a través de los puntos Guadalinfo, para mejorar sus oportunidades laborales. Así, con la puesta en marcha de planes de este tipo, Elías Bendodo ha afirmado que “se unen dos de las grandes obsesiones del Gobierno andaluz: la creación de empleo y la transformación digital”.



“Andalucía está dando pasos importantes en empleo. Uno de cada cuatro parados menos en Andalucía en el último año es andaluz. Pero necesitamos ampliar la zancada para reducir la brecha que nos ha separado durante mucho tiempo del resto de España”, ha analizado el consejero.



El Plan +45 es el primer fruto que nace del convenio de colaboración para la mejora de los niveles de competitividad de las empresas, suscrito entre el Consorcio Fernando de los Ríos (entidad que gestiona Guadalinfo, englobada en la Agencia Digital de Andalucía, adscrita a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior) y el Consejo Andaluz de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación.



El acuerdo incluye, entre otras acciones, el intercambio de expertos e investigadores, el asesoramiento en materia de digitalización e innovación tecnológica y la promoción y difusión a través de la red Guadalinfo.



Por otro lado, el presidente de la Diputación de Almería, Javier A. García, ha puesto en valor un convenio que une a la iniciativa privada y al sector público para mejorar la empleabilidad de las personas mayores de 45 años. “Los más de 90 Centros Guadalinfo son la mayor red descentralizada que tienen Junta de Andalucía y Diputación en nuestra provincia y son apoyo esencial para los ayuntamientos. En definitiva, hoy es un día histórico para Almería porque se da un nuevo paso para igualar oportunidades ente los almerienses propiciando la formación de personas mayores de 45 años para que la edad no sea un obstáculo en sus metas laborales”, ha dicho.



Formación y seguimiento a cargo de expertos en los centros Guadalinfo



El plan +45 busca mejorar las oportunidades de empleo de al menos 420 personas desempleadas mayores de 45 años de los pueblos de Almería con un programa de orientación, formación y seguimiento específico a cargo de expertos en los centros Guadalinfo de la provincia. En este sentido, cuenta con 97 centros en Almería que promocionarán entre sus usuarios mayores de 45 años y en situación de desempleo, el acceso al programa co-diseñado junto a la Cámara de Comercio de la provincia, en el que las competencias digitales para la recuperación tendrán un peso muy destacado. Las personas beneficiarias podrán acceder al programa desde sus municipios a través del centro Guadalinfo.



La formación se centrará en los requisitos más demandados por las empresas en cuanto a alfabetización digital, comunicación, creación de contenido digital, seguridad digital y resolución de problemas. Se ofrecerá formación Online (de 50, 60 o 100 horas en grupos de hasta 80 personas) y presencial (de 50 y de 100 horas en grupos de 15 a 25 personas) y cada participante podrá realizar hasta 2 formaciones.



Además, el programa incluye el seguimiento individualizado de las personas formadas en su proceso de incorporación al mercado laboral. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.