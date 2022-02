Capital Taller gastronómico sobre inserción laboral impartido por Tony García jueves 24 de febrero de 2022 , 17:53h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Fernández-Pacheco elogia la iniciativa ‘Mis Capacidades Cocinan Hoy’, de la Fundación Mapfre, “porque da visibilidad a un colectivo y facilita su inclusión” Un total de cuatro personas con discapacidad intelectual de la entidad social ASPRODESA han participado hoy en un taller gastronómico celebrado en la Cocina del Ayuntamiento de Almería en el Mercado Central, dirigido por Tony García y al que también ha asistido el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, con el objetivo de visibilizar las capacidades y talentos de las personas con capacidades diferentes, así como compartir intereses comunes en relación a la inserción laboral de las mismas. Esta iniciativa forma parte del programa ‘Juntos Somos Capaces’ de Fundación MAPFRE, un programa que cuenta con doce años de trayectoria y que tiene como propósito principal fomentar la integración laboral de personas con discapacidad intelectual o problemas de salud mental. Para ello, colabora directamente con entidades sociales, asociaciones empresariales e instituciones públicas. El alcalde ha destacado la labor municipal para hacer de Almería “una ciudad cada vez más inclusiva” y ha elogiado la colaboración público-privada con los colectivos sociales para “darles visibilidad y dejar claro que la voluntad puede más que las barreras. Y además lo hemos hecho cocinando con productos de primera calidad, como son los de nuestra tierra”. Durante el taller, los participantes han podido realizar un plato tradicional almeriense como es el ‘Trigo’. Como explica el chef Tony García, “este plato es un verdadero emblema de la ciudad y provincia de Almería, que se cocina de manera reposada y une sus sabores más tradicionales. La gastronomía es en sí misma sinónimo de inclusión y de compartir. Por eso, para la realización de esta receta no he podido tener mejor compañía. Hoy tengo mucho que aprender de estas valientes personas que vienen a cocinar conmigo, es un privilegio haber participado en esta experiencia tan enriquecedora, y a la vez, haber ayudado a promocionar la cocina almeriense”. Por su parte, la diputada provincial Promoción Agroalimentaria, María Luisa Cruz, se ha mostrado orgullosa de poder formar parte de esta iniciativa: “Gracias a la Fundación Mapfre por ofrecer esa oportunidad a jóvenes con distintas capacidades de conocer la cocina almeriense a fondo y los productos almerienses. Estamos agradecidos a Tony, que lleva por bandera nuestros productos, por coordinar esta actividad con los usuarios de ASPRODESA. Diputación apoya esta iniciativa por dos motivos: porque promociona nuestros productos y tiene un componente social, ya que da pie a que estos jóvenes puedan descubrir si la cocina puede ser su aspiración laboral”. En el acto han participado también el concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez; el representante de la Cámara de Comercio de Almería y presidente de la Fundación Music For All, Diego Ferrón; Roberto Aguado, del servicio de empleo de ASPRODESA; y el representante de Fundación MAPFRE en la zona, José Luis Gavilán. En el taller ‘Mis Capacidades cocinan hoy’ las personas participantes han tenido ocasión de compartir una experiencia gastronómica, en un contexto diferente al día a día laboral, que ha permitido dar visibilidad a sus capacidades y talentos, así como mostrar los valores que hay detrás de la incorporación de personas con discapacidad intelectual en los equipos de trabajo, valores como la superación, responsabilidad, cooperación, igualdad, aprendizaje o compromiso. En España, más de 5.900 empresas participan en el programa ‘Juntos Somos Capaces’ y cerca de 5.000 personas en situación de desempleo y con discapacidad intelectual o problemas de salud mental han encontrado una oportunidad laboral. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

