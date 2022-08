Capital Tercera jornada de limpieza intensiva en Nueva Almería sábado 06 de agosto de 2022 , 11:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El dispositivo alcanza este domingo a casi 170.000 km² de superficie y una docena de calles y espacios públicos El dispositivo de limpieza intensiva desarrollado por el Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Sostenibilidad Ambiental y de la empresa concesionaria, Entorno Urbano, inicia este mes de agosto retomando las labores del operativo de limpieza intensiva sobre el barrio de Nueva Almería desplegado en esta zona por tercer domingo consecutivo. Como se recoge en el plano anexo, el operativo dispuesto para esta jornada alcanza a más de una docena de calles y espacios públicos, sobre las que se desplegarán operarios y maquinaria para desarrollar las tareas de limpieza. Serán unos 170.000 m² de superficie los que se incluyen en el ámbito de actuación que viene delimitado por las calles Pepe Isbert, Argentinita, Pilar Miró y Camino del Bobar. La relación de calles incluidas en este operativo es la siguiente: ·Calle Lagunas de Ruidera (Desde Camino del Bobar a calle Pilar Miro) ·Calle Palos de La Frontera (Desde Camino del Bobar a calle Pilar Miro) ·Calle Beatles ·Calle María Casares ·Calle García Berlanga ·Calle Isadora Duncan ·Calle Juan Sebastián Bach ·Calle Pilar Miro ·Camino del Bobar ·Calle Maestro Gaspar Vivas ·Avda.Vega de Acá y parques (Desde Avda. Cabo de Gata hasta calle Pilar Miro) Como se viene repitiendo cada domingo desde que se puso en marcha este dispositivo especial de limpieza intensiva, las tareas comenzarán a primera hora e irán avanzando hasta mediodía. Desde el Área de Sostenibilidad Ambiental, su responsable, Margarita Cobos, ha insistido una vez más en la necesidad de encontrar las vías sobre las que se va a actuar “libres de vehículos, atendiendo a la señalización provisional de prohibido aparcar”, circunstancia que ayuda “extraordinariamente” a la tarea que se desarrolla por parte de los equipos mecánicos y humanos que participan en el dispositivo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

