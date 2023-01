Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos ¿Torturas mafiosas en Almería? lunes 30 de enero de 2023 , 17:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Investigan un vídeo en el que aparecen personas torturadas dentro de un presunto "ajuste de cuentas" La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha manifestado este lunes que se está realizando una profunda investigación para determinar las circunstancias que rodearon un vídeo que ha circulado en los últimos días a través de los servicios de mensajería instantánea, el cual muestra a dos hombres parcialmente vestidos, maniatados y recibiendo golpes mientras son interrogados. Según los primeros indicios, estos hechos podrían estar relacionados con un "ajuste de cuentas". Gámez ha señalado que los agentes no han recibido ninguna denuncia de posibles perjudicados, lo que ha dificultado la investigación. Por el momento, los agentes están trabajando para determinar si los hechos que aparecen en el vídeo son recientes o antiguos y si tienen alguna relación con la provincia de Almería. En las imágenes se puede ver el corte de una oreja de uno de los hombres, lo que lleva a pensar que los hechos se tratarían de un ajuste de cuentas. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

