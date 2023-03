Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Tras Franco, llega Rajoy Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Más artículos de este autor Por viernes 31 de marzo de 2023 , 05:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy parece haberse convertido en el nuevo comodín de la izquierda cuando enfilamos los momentos previos a las elecciones municipales y autonómicas del 28M. Después de que el año pasado se le llamara a declarar por el caso Kitchen, ahora se le quiere volver a interrogar por las supuestas 'cloacas' del Estado y la policía patriótica que habría actuado bajo su mandato. Sin embargo, esta estrategia de resucitar a Rajoy no parece tener mucho sentido ni recorrido, y solo es una excusa ante la imposibilidad de volver a desenterrar a los criminales Francisco Franco y Queipo de Llano, o al propio José Antonio Primo de Rivera. Por un lado, porque el exlíder del PP ya ha negado cualquier responsabilidad o conocimiento de las tramas corruptas que salpican a su partido y a su antiguo equipo. Por otro lado, porque su figura política está cada vez más alejada de la actualidad y de los problemas reales de los ciudadanos. ¿Qué pretende la izquierda con esta insistencia en traer a Rajoy al Congreso? ¿Acaso no hay otros temas más urgentes y relevantes que debatir y fiscalizar? ¿O es que se trata de una maniobra de distracción para ocultar sus propias carencias y contradicciones? Quizás algunos añoren los tiempos en que Rajoy era el blanco fácil de sus críticas y ataques. Quizás otros crean que pueden sacar rédito electoral de su desgaste. Pero lo cierto es que Rajoy ya es historia y que su presencia en el Parlamento no va a aportar nada nuevo ni constructivo. Es hora de dejar atrás los fantasmas del pasado y centrarse en el presente y el futuro. Rajoy ya ha dado suficientes explicaciones y ha asumido las consecuencias de sus errores, motivo por el que fue desbancado en una moción de censura, y luego su partido no ganó las elecciones generales pasadas. No tiene sentido seguir dándole vueltas al asunto. Hay que pasar página y mirar hacia adelante. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria" 861 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)