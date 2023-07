Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar Trasladan al Hospital Torrecárdenas a un varón atropellado en El Ejido Ana Rodríguez x arodrigueznoticiasdealmeriacom/10/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Por jueves 06 de julio de 2023 , 17:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Tras sufrir el atropello de un vehículo mientras circulaba por la carretera AL-3303, que conecta los núcleos de Pampanico y Santa María del Águila en Almería, un hombre de unos 40 años ha sido trasladado al Hospital Universitario Torrecárdenas. Los primeros avisos sobre el incidente se recibieron alrededor de las 6:20 horas, informando que una persona había sido atropellada por un automóvil en esa vía, en dirección a Santa María del Águila. En respuesta a esto, la Policía Local de El Ejido y los servicios sanitarios fueron alertados y enviaron una UVI móvil al lugar del accidente. Desde allí, el herido fue trasladado al hospital provincial correspondiente. La Policía Local de El Ejido ha asumido la responsabilidad de las diligencias y ha optado por no proporcionar información sobre su actuación para identificar al conductor involucrado. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

