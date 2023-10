Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

14 años sin rastro de Lourdes García Carreño

lunes 02 de octubre de 2023 , 06:00h

La joven de Gérgal que desapareció en Roquetas de Mar fue declarada muerta hace diez años al no haber ni rastro de ella desde su desaparición

El 3 de octubre de 2009, Lourdes García Carreño, una joven de 34 años natural de Gérgal, salió de su trabajo en una gasolinera de Roquetas de Mar y nunca más se supo de ella. Su coche, un Renault Clio blanco, fue encontrado días después aparcado en el centro del municipio, sin signos de violencia ni huellas sospechosas. Desde entonces, su familia, sus amigos y las autoridades han buscado incansablemente pistas que aclaren su paradero, pero sin éxito.

La desaparición de Lourdes se consideró desde el principio como forzada, ya que no había motivos para que se marchara voluntariamente. Según sus allegados, era una chica alegre, responsable y trabajadora, que vivía con su novio y tenía planes de futuro. No tenía problemas económicos ni personales, ni tampoco enemigos conocidos. Su móvil se apagó poco después de salir de la gasolinera y no se registraron movimientos en sus cuentas bancarias ni en sus redes sociales.

La investigación, que ha pasado por varias manos y ha contado con la colaboración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha seguido varias líneas de trabajo a lo largo de estos años, pero ninguna ha dado frutos. Se han realizado batidas por el entorno donde trabajaba y vivía Lourdes, se han rastreado pozos, minas y vertederos, se han revisado cámaras de seguridad y se han tomado declaraciones a decenas de testigos y posibles implicados.

Uno de los momentos más esperanzadores fue en 2012, cuando se encontraron nuevos indicios que apuntaban a un sospechoso que pertenecía al entorno delincuencial de la conflictiva barriada de Las 200 Viviendas del municipio roquetero. Se trataba de un hombre con antecedentes por homicidio, que había cumplido diez años de prisión y que estaba considerado como muy peligroso. El juzgado que instruía el caso reactivó la causa y decretó el secreto de sumario, pero las pruebas no fueron concluyentes y el expediente se volvió a archivar.

En 2013, la familia de Lourdes inició los trámites para declararla fallecida, ante la falta de novedades en la investigación y la necesidad de regularizar su situación legal. Sin embargo, nunca perdieron la esperanza de encontrarla con vida o al menos saber qué le ocurrió. Desde entonces, han seguido reclamando justicia y visibilidad para su caso, participando en actos públicos y asociaciones de familiares de desaparecidos.

Este martes se cumplen catorce años de aquel fatídico día en el que Lourdes García Carreño se esfumó sin dejar rastro. Su familia sigue esperando una llamada que les dé una respuesta. Su caso sin resolver.