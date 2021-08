Capital Treinta fotos de ‘Clave Visual’ sobre fauna y flora almeriense en el Paseo de Almería miércoles 25 de agosto de 2021 , 16:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha inaugurado esta nueva muestra junto al colectivo, el comisario Carlos de Paz, y el concejal de Promoción, Carlos Sánchez, que se podrá visitar hasta el 25 de octubre



Tras ‘Entre Olas’, de Carlos de Paz, ‘Semana Santa’ de FOCOAL (Fotógrafos Cofrades) y ‘Catarsis’, del Grupo Indalo Foto, ‘Natural’, del colectivo 'Clave Visual' es la cuarta y nueva exposición que desde hoy y hasta el próximo 25 de octubre se podrá visitar, contemplar y disfrutar en el ‘Paseo de las Imágenes’ que se desarrolla a lo largo de carril peatonal del Paseo de Almería. Una muestra que ha sido inaugurada esta mañana por el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, que ha estado acompañado por Manu Méndez como representante del colectivo de 16 fotógrafos, por Carlos de Paz, presidente del colectivo Desencuadre y comisario y coordinador de FOCAL, y el concejal delegado del Área de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, como propulsor de esta iniciativa a través de la Empresa Municipal Almería Turística (EMAT).



Una exposición muy sugerente, puesto que hace referencia a la necesidad de preservar el medio ambiente y los espacios abiertos y que pretende provocar sensaciones o estimular la imaginación del espectador ante escenas de nuestro entorno natural más cercano.



Acompañado también por numerosos fotógrafos de 'Clave Visual', el alcalde ha querido “dar las gracias a todos los que hacen posible esta exposición dentro del programa FOCAL, que el Ayuntamiento de Almería puso en marcha con el colectivo Desencuadre para seguir revitalizando el centro de nuestra ciudad, para traer al centro un arte tan almeriense y de tanta tradición como la fotografía con seis exposiciones a lo largo del año”.



Sobre la muestra, Fernández-Pacheco ha destacado que “la temática es muy almeriense. Uno de los principales atractivos que tiene esta ciudad es el entorno maravilloso que la rodea, en una provincia de contrastes que se ven bien reflejados en esta exposición. No puedo más que felicitar a Clave Visual e invitar a los almerienses a que se acerquen aquí y disfruten de la fotografía, del Paseo de Almería, de las tiendas, de los comercios, de las cafeterías, de los restaurantes y todo lo que esta zona de la ciudad tiene que ofrecer”.



El comisario y coordinador del programa de exposiciones en lo que él denomina ‘el Paseo de las Imágenes’, Carlos de Paz, ha recordado que “es la cuarta exposición del programa FOCAL, que coordina Desencuadre, y en esta ocasión se trata de Clave Visual que es un colectivo de fotógrafos de Almería y almerienses, de naturaleza y de altísimo nivel, de hecho hay varios premios internacionales en alguno de los certámenes de este tipo. Nos muestran tanto fauna como diferentes especies y paisajes de Almería con diferentes técnicas. Puede sorprender la variedad que tenemos en esta tierra maravillosa y el nivel de la fotografía”.



Manu Méndez, que hace unos meses expuso una muestra personal en la sala Jairán del Centro de Interpretación Patrimonial, como portavoz de 'Clave Visual' ha explicado que “somos un grupo de 16 fotógrafos arraigados a la tierra de Almería. La muestra está formada por treinta fotografías, tanto de especies animales como paisajes. Intentamos resaltar el valor de los espacios naturales y la riqueza de la provincia y las fotos están hechas en las Amoladeras, en Cabo de Gata, Tabernas… en todos los rincones de la provincia”.



Los autores que forman parte de la asociación son: Manu Méndez, Paco Fernández, Joaquín Hortal, Enrique Capilla, Luis Saracho, Juan Tapia, Joaquín Fernández Caparrós, Agustín Barrajón, Javier Blanes, Federico García Maroto, Fran Rubia, Manuel Ismael Gómez, Germán Rubia, Edu Hernández de Haro, Miguel Rubio y José Antonio Sánchez.

