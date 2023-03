Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Tres almerienses reciben las Medallas al Mérito de Protección Civil viernes 17 de marzo de 2023 , 15:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El bombero fallecido en 2021 en el incendio de Sierra Bermeja, el capitán marítimo de Almería y el ex jefe de seguridad del Puerto El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acompañado por el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández Peñalver, hizo entrega ayer, en un acto celebrado en el Oratorio de San Felipe Neri de Cádiz, de la Medalla de Oro al Mérito de la Protección Civil, con distintivo rojo y a título póstumo, a Carlos Martínez Haro, bombero fallecido en el incendio de la Sierra Bermeja, en Málaga en septiembre de 2021, y las Medallas de Bronce al mérito de Protección Civil, con distintivo azul, al capitán marítimo de Almería, José Aranda Vasserot y al anterior jefe de seguridad del puerto de Almería, Juan Molina Hernández. En el caso del bombero fallecido fue su viuda, María Dolores Salmerón, quien recogió el reconocimiento en presencia de sus hijas, María y Carla. La ceremonia, organizada por la Delegación del Gobierno de España en Andalucía y en la que se entregaron las Órdenes de Isabel la Católica, las Órdenes del Mérito Civil y las Medallas al Mérito de Protección Civil, contó con la presencia, además, del consejero de Presidencia, Diálogo Social y Simplificación Administrativa del gobierno autonómico, Antonio Sanz; del director general de Protección Civil y Emergencias, Leonardo Marco, y del subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín. Carlos Martínez Haro trabajaba como bombero forestal en el retén de Almería. Falleció el 9 de septiembre de 2021 mientras participaba en las labores de extinción desplegadas por el dispositivo contra los incendios forestales de la comunidad de Andalucía, el Plan Infoca, frente al incendio de Sierra Bermeja, que afectó a los municipios malagueños de Jubrique, Genalguacil, Estepona y Benahavís. Pertenecía al Centro de Defensa Forestal (Cedefo) de Alhama de Almería y desempeñaba su labor en Dalías. José Aranda Vasserot, capitán marítimo de Almería, ocupa el cargo desde julio de 2017. Como capitán marítimo, se encarga de la coordinación de Salvamento Marítimo en la provincia marítima de Almería, así como de la aplicación de todas las normas aprobadas por la Dirección General de la Marina Mercante. Igualmente, es el encargado de la prevención y control de los vertidos contaminantes procedentes de buques, plataformas fijas u otras instalaciones marítimas en las aguas comprendidas de la provincia marítima de Almería. Por su parte, Juan Molina Hernández, fue jefe de la división de seguridad y protección de riesgos laborales del puerto de Almería desde 2003 hasta su prejubilación, a finales de 2021. Durante su desempeño profesional, participó muy activamente en todas las Operaciones Paso del Estrecho organizadas desde su comienzo, en colaboración con la Subdelegación del Gobierno y bajo la coordinación de Protección Civil. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.