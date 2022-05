Sociedad (Foto: Ruth Archer) Tres conciertos que ponen Alicante de moda Escucha la noticia Alicante es una ciudad que merece la pena visitar siempre, pero el verano es especialmente propicio para ello porque tiene estupendas playas, unos bares de primera y una oferta hotelera apta para todos los bolsillos. Así, que si a eso le sumamos la posibilidad de asistir a un concierto de música, pues no cabe duda de que acudir a ella se convierte en algo obligatorio en los próximos meses. Comenzamos con Estopa el 11 de junio en la Plaza de Toros. Y qué podemos decir de los hermanos Muñoz, David y José, que no se haya dicho desde que lanzaron su primer álbum hace ahora 23 años. Nacieron en Cornellá de Llobregat, y comenzaron a ganarse la vida como mecánicos que le daban estopa a los coches, pero lo suyo era la música, hasta el punto de que el primer trabajo ya vendió un millón de copias. Y es quien no ha tarareado “La raja de tu falda” o “Como Camarón” por ejemplo. Mezcla de música andaluza, con influencias catalanas, mucho de roncarol, y mucho descaro, hasta recibir premios como el de Mejor Artista Revelación en el año 2000, un Premio de honor de su ciudad natal, el Premio de los 40 Principales a sus 15 años de trayectoria y el Premio a mejor grupo en la primera edición de los Odeón 2020. El 30 de julio será el turno de Hombres G, otro clásico entre los clásicos. Las Noches Mágicas recuperan a este grupo de pop que se subió a un escenario por vez primera en Madrid en 1982, que ha publicado 12 álbumes de estudio y de quien todo el mundo recordará temas tan divertidos como “Devuélveme a mi chica” con aquella frase mítica de “sufre, mamón”, “Voy a pasármelo bien” y “¿Por qué no ser amigos?”. Y el tercer concierto imprescindible es el de Paula Ribó. ¿Pero quién es Paula Ribó? Pues Rigoberta Bandini ¡Ahora sí! ¿Verdad? Esta catalana, después de hacer teatro y popularizarse en teleseries catalanas, se estrenó con 'Too Many Drugs' en 2020 y ha formado parte de la banda sonora de una de las series españolas más reconocidas, Veneno, que cuenta la vida de la transexual almeriense Cristina, más conocida por ese sobrenombre. Si sus temas más conocidos llevan por título 'In Spain We Call It Soledad', 'Fiesta', 'Perra', 'Que Baje Dios' seguramente no extraña decir que mezcla castellano con inglés, y que en esa revolución suya, une lo electrónico y lo clásico, lo melancólico con lo bailable. Si necesitas una excusa para dejarte caer por Alicante, te acabamos de dar tres que te pueden ayudar a fijar la fecha de tu viaje, porque el sol y la playa estarán allí todo el verano, pero estos conciertos no, así que ve eligiendo fecha, que te esperan. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)