Sucesos Tres detenidos por apalear al panadero al que le robaban habitualmente viernes 22 de enero de 2021 , 12:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La víctima tuvo que ser atendida en el Hospital “La Inmaculada” de Húercal Overa



En una reciente actuación desarrollada recientemente por agentes de la Guardia Civil en Cuevas del Almanzora (Almería), se detiene a tres personas por un delito de robo y agresión con resultado de lesiones.



Esta actuación se enmarca en el ámbito de la actividad permanente de la Guardia Civil en la provincia de Almería para el esclarecimiento de delitos contra el patrimonio, principalmente robos, hurtos y estafas, y en la lucha contra la delincuencia, que desarrolla la Guardia Civil en materia de seguridad ciudadana en la comarca del Levante Almeriense.



La Guardia Civil tiene conocimiento de los hechos a raíz de una llamada telefónica recibida en Centro Operativo de Comunicaciones (C. O. C. - 062), comunicando que el propietario de una panadería esta siendo víctima de una agresión por parte de tres individuos.



Los agentes se desplazan al lugar indicado y comprueban que la víctima, un varón de 57 años, presenta heridas de consideración en la cara, por lo que es atendida de inmediato y derivada por los servicios médicos al Hospital de “La Inmaculada” de Huércal Overa (Almería).



Inicialmente los agentes recogen el testimonio de la víctima y recaban toda la información posible en el lugar de los hechos, para localizar a los autores que abandonaron el lugar tras cometer la agresión.



De ello se desprende que, los autores, ya habían comprado productos en anteriores ocasiones en la panadería de la víctima; pero al llegar el momento de realizar el pago, salían corriendo sin abonar la mercancía.



En esta ocasión los hechos ocurren, a primera hora de la mañana, cuando la victima se encuentra trabajando. Una vez más, los tres jóvenes, quieren comprar varios productos; pero en esta ocasión, el propietario no se los quiere servir hasta que no los abonen y de forma inmediata, sin mediar palabra, comenzaron ha agredirlo sin ocasión de poder defenderse.



Como consecuencia de la agresión y al encontrarse los autores en paradero desconocido, agentes de la Guardia Civil, inician las primeras indagaciones para el esclarecimiento de los hechos y recaban toda la información posible en colaboración con Policía Local, para la localización y plena identificación de los autores.



Tras contrastar toda la información obtenida, los agentes de la Guardia Civil, proceden a realizar acta de reconocimiento fotográfico, donde la víctima identifica y reconoce plenamente y sin ningún género de dudas a los autores de la agresión, por lo que finalmente como resultado de la investigación se procede a la detención de tres varones de 21, 28 y 29 años vecinos de Cuevas de Almanzora (Almería), como presuntos autores de un delito de robo de robo y agresión con resultado de lesiones.



Tanto las diligencias como los detenidos han sido presentados en el Juzgado de Primera instancia e instrucción núm. 3 de Vera (Almería), quien ha decretado ingreso en prisión para los tres detenidos.



No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.