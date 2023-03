Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar Tres detenidos por robar en una casa de Almería mientras la dueña estaba dentro martes 28 de marzo de 2023 , 09:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Policía Nacional sorprendió a los ladrones escondidos en un dormitorio con dos televisores y un aire acondicionado La Policía Nacional ha detenido a tres varones que fueron sorprendidos robando en el interior del domicilio de una vecina de Almería. La víctima llamó al 091 al oír unos ruidos extraños en su casa y los agentes acudieron rápidamente al lugar. Los policías inspeccionaron el piso y encontraron a tres jóvenes escondidos en un dormitorio. Los ladrones ya se habían apoderado de dos televisores y un split de aire acondicionado, y habían entrado por la puerta de un patio interior. Los detenidos, con múltiples antecedentes policiales, fueron puestos a disposición judicial. La Policía Nacional aprovecha para recordar una serie de consejos para evitar robos en las viviendas, especialmente ante la llegada de la Semana Santa. Entre las medidas preventivas se encuentran cerrar siempre con llave, hacer que la casa parezca habitada, evitar publicar en redes sociales que estamos fuera, invertir en sistemas de seguridad, no hacer ostentación de compras costosas, esconder o llevarse los objetos de valor y disponer de un listado con fotografías de las joyas y bienes preciados. Si se sospecha que se ha sufrido un robo, se debe llamar al 091, no entrar en la vivienda y no tocar nada. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

