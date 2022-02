Capital Tres empresas pugnan por construir el aparcamiento para residentes en el casco histórico martes 01 de febrero de 2022 , 20:13h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Tres empresas han presentado oferta al procedimiento de licitación abierto por la Empresa Municipal de la Vivienda 'Almería XXI' para la construcción del aparcamiento para residentes proyectado en la calle Arráez. Las tres ofertas que concurren (Grupo Avanza, Albaida Infraestructuras y Bilba) pasarán ahora a ser analizadas por la mesa de contratación y la propuesta de adjudicación elevada al Consejo de Administración, que prevé de nuevo convocarse a lo largo del estrenado mes de febrero. Así lo ha adelantado en una nota la consejera delegada de Almería XXI y concejal de Urbanismo e Infraestructuras; Ana Martínez Labella, recordando la importancia que este proyecto tiene en el objerivo municipal de seguir "impusando" la transformación y revitalización del Centro Histórico y contribuir con ello a hacer de esta parte de la ciudad un espacio "más habitable, atractivo para residir y también para emprender", ha reconocido la edil popular. Con un presupuesto de licitación de 1.248.665,34 euros y un plazo de ejecución de 15 meses, la ejecución de esta nueva dotación en el Casco Histórico se llevará a cabo de acuerdo al proyecto elaborado por la mercantil 2MTarqui S.L. Este nuevo aparcamiento para residentes, que se construirá en el solar municipal situado entre las calles Arráez y Milagro, contará con sesenta plazas de aparcamiento para coches, doce para motos y veinticuatro trasteros, repartidas en seis niveles. Asimismo, Martínez Labella ha informado de la fecha, el próximo día 10 de febrero, a partir de las 11,00 horas, en la sede de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en la que se llevará a cabo el sorteo público para la selección de adjudicatarios de las plazas de este aparcamiento. De acuerdo a las bases del sorteo, que pueden ser consultadas en la web de la Empresa Municipal de la Vivienda, www.almeria21.com, serán tres los sorteos a realizar entre los solicitantes, distinguiendo entre residentes (49 solicitudes), trabajo y oficinas (tres solicitudes) y no residentes (diez solicitudes). Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.