Tres espectáculos de Navidad para toda la familia Las luces del Botánico en Málaga Si durante estas vacaciones de Navidad se viaja a Málaga, pasar por el Jardín Botánico es una tarea obligatoria, ya que la experiencia de pasear por sus caminos repletos de vegetación iluminados tiene que ser inolvidable. Tanto hijos como padres van a sentirse conectados al poder sentir la fantasía y las emociones que les transmite caminar bajo las luces en unos paisajes de ensueño. Si Andalucía siempre ha tenido una gran belleza, con el decorado luminoso va a tener un atractivo aún más especial, y será una gran oportunidad para que gente de fuera de la comunidad autónoma se sienta atraída y aproveche para hacer más planes para ver la gran ciudad. La longitud total del recorrido es de un kilómetro y medio, en el cual amigos y familiares podrán deleitarse con la combinación de colores en las luces que hay situadas alrededor de los grandes árboles de navidad y junto a otras construcciones. Es importante aprovechar esta oportunidad, porque en Dresde, Stuttgart o Madrid entre otras ciudades, ya han disfrutado de esta experiencia, y este año va a ser la primera vez que el jardín de Málaga abra sus puertas. Este espectáculo dará lugar después del atardecer, desde el 27 de noviembre de este año hasta el 9 de enero de 2022, desde las 18:30 horas hasta las 23:00 horas (último pase a las 21:30 horas), y cuentan con una oferta del 32% de descuento para familias que cuenten con dos adultos y dos menores. Ghost – El musical en Madrid Ghost es una película musical romántica sobre un joven que tras morir se convierte en fantasma y mediante una médium, su novia intenta ponerse en contacto con él para vengarse del que causó su muerte. Si eres joven y has visto la película recientemente o si eres adulto y la disfrutaste en tu juventud durante los años 90, seguro que te has sentido atrapado por la apasionante historia romántica que cuenta y la química entre sus personajes, por lo que acudir a su musical es un plan imprescindible. Si además eres fanático de Bustamante y Ricky Merino estás de suerte, porque ellos serán los que protagonizarán esta obra. Este musical se estrenó en octubre de 2019, y tiene lugar en EDP Gran Vía, un teatro situado en el centro de la capital. Llegar al lugar no será complicado debido al gran número de líneas de autobús y metro. Lets Go, la productora de la obra, ha llevado este musical a Broadway, a Alemania y al West End de Londres, y tras mucha espera, al fin se podrá ver en la capital de España. La compañía que produce este musical ya ha producido otros éxitos como La Familia Addams, Dirty Dancing o El Jovencito Frankenstein. Para asegurarse un buen sitio en la actuación, lo más conveniente es consultar los asientos disponibles y comprar las entradas lo antes posible, cuyo precio ronda desde los 23€ hasta los 55. Cuento de Navidad, con Mariano Peña en Madrid Cuento de Navidad, escrito por Charles Dickens, es un clásico navideño de la literatura muy querido por niños y adultos, y la obra teatral localizada en Nuevo Teatro Alcalá (Madrid) no podría ser un plan más idóneo para hacer en estas fechas y disfrutar con toda la familia. Acelera Producciones es la productora que hace que esto sea posible, junto con el increíble trabajo de su director, Mingo Ruano, y su guionista, Luis O'Malley. La producción cuenta con Mariano Peña interpretando a Sr. Scrooge y con Antonia San Juan. Este cuento trata sobre un rico hombre ávaro, que después de ser visitado por cuatro fantasmas que le dan unas cuantas lecciones y le harán decidir cambiar el rumbo de su vida para ser más amable y comprender a los demás. Una de las virtudes de este relato y de esta obra de teatro es las emociones que consigue transmitir y los valores que enseñan, que son muy importantes sobre todo para los más pequeños. El público saldrá plenamente satisfecho, ya que aparte de reír y llorar, se llevarán enseñanzas muy valiosas que no olvidarán nunca. La duración de la adaptación teatral es de 70 minutos aproximadamente, y hay que estar en las puertas de entrada unos 45 minutos antes del comienzo, ya que se abrirán con antelación para que los espectadores puedan entrar ordenadamente.