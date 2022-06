Almería Tres IES de Almería participan en el I Encuentro de “Artistas en el Aula” de Andalucía oriental jueves 09 de junio de 2022 , 11:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El proyecto cultural busca conectar disciplinas artísticas como las letras, el flamenco y las artes plásticas con el ámbito educativo Tres Institutos de Enseñanza Secundaria (IES) de Almería han participado en el Auditorio Edgar Neville de Málaga, en el I Encuentro de “Artistas en el Aula” de Andalucía Oriental, junto con otros 11 centros docentes. Durante el acto, los IES Retamar (Almería), Celia Viñas (Almería) y Gaviota (Adra) han mostrado los trabajos desarrollados en este curso académico, enmarcados en el citado proyecto cultural piloto, con el que las Consejerías de Educación y Deporte y de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía pretenden conectar disciplinas artísticas como las letras, el flamenco y las artes plásticas con el ámbito educativo. “Artistas en el Aula” va dirigido a alumnado de 3º y 4º de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y uno se sus principales objetivos, como ha señalado el delegado territorial de Educación y Deporte en Almería, Antonio Jiménez, es “la interrelación de los artistas de distintas disciplinas con el alumnado, además de familiarizarlo con los distintos elementos que componen el proceso creativo de una obra, la creación de nuevos públicos en los distintos ámbitos culturales, así como desarrollar proyectos para la innovación educativa”. Se trata de un proyecto de “residencias artísticas”, en la que durante un trimestre del curso, un artista de una disciplina se vincula de forma creativa con un centro educativo para desarrollar un proyecto artístico. No se trata de una clase magistral del artista ni de una obra realizada para un público escolar, sino de desarrollar un proyecto en común donde cada una de las partes aporte su experiencia y conocimiento. En definitiva, un proyecto de co-creación que nace del diálogo entre artistas, docentes y alumnos y alumnas a los que va dirigido. Son 24 los centros que participan de toda Andalucía en el proyecto educativo-cultural, que ha contado en su primera edición con la participación de artistas plásticos como Antonio Pérez Gil y Cecilio Puertas, de los escritores Daniel Blanco, Yolanda Ortiz, Teresa Gómez, Diego Reche o Miguel Ángel García Argüez, entre otros, y reconocidos nombres del flamenco como Eva Yerbabuena, La Lupi, Sonia Miranda, David Palomar, Fina de Ángeles, Antonio Campos, Raúl Cantizano o Mercedes de Córdoba. Los centros participantes lo hacen en las disciplinas de Letras, Artes Plásticas y Flamenco y cada una de ellas, vinculadas a un programa Comunica, Aldea o Vivir y Sentir el Patrimonio, respectivamente. De cada provincia participa un centro por cada disciplina, a excepción de Flamenco donde hay dos centros en Málaga y Sevilla. En cuanto a los institutos almerienses, el IES Retamar participa, a través del programa Comunica en la disciplina de Letras, el Celia Viñas en la de Artes Plásticas a través del programa Aldea y el IES Gaviota en la de Flamenco a través de Vivir y Sentir el Patrimonio. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

