Tu smartphone y ocio en 2022: ¿cómo aprovechar el dispositivo? Escucha la noticia En promedio las personas pasan 5 horas al día en su SmartPhone principalmente en redes sociales, si este es tu caso, echa un vistazo a estas opciones para que puedas sacarle el mayor provecho a tu tiempo de ocio. Juega en casino online Actualmente existen numerosas alternativas para aprovechar tus dispositivos electrónicos, puedes entrar en el mundo de las apuestas en línea. Con los casinos online podrás apostar desde cualquier dispositivo con acceso a internet, incluyendo tu smartphone. En los casinos online podrás tener acceso a un amplio catálogo de juegos sin tener que trasladarte al espacio físico de un casino. Con la opción que ofrece uno de los sitios web líderes del sector https://www.slotozilla.com/es/casinos-moviles tendrás acceso a una amplia variedad de juegos de apuestas disponibles y podrás jugar al casino online desde cualquier lugar y en cualquier momento. Así que, esta es una gran opción si te preguntabas cómo sacarles provecho a tus ratos de ocio utilizando tu smartphone, ya que, no solo te diviertes también puedes ganar dinero. Mejores juegos de casino online Ya que la tecnología ha evolucionado enormemente en este apartado las experiencias en línea tienen las mismas ofertas que las opciones tradicionales, y las opciones de juegos disponibles en los casinos en línea lo demuestran, entre las más populares destacan: Slots, el clásico juego de tragaperras que conseguirás ahora en los casinos online consiste en lo mismo, tirar la palanca, hacerla girar y conseguir una combinación ganadora, pero con mejores bonificaciones y RTP que en el casino en persona.

Ruleta, este reproduce a la perfección la experiencia física del usuario al casino en línea, eliges cuánto deseas apostar y en qué tipo de combinación, las combinaciones son muchas lo que la convierte en un juego muy versátil.

Blackjack, uno de los juegos más famosos del casino, ahora está disponible en tu smartphone a través del casino móvil dónde puedes disfrutar horas jugando a los naipes y ganando dinero real sin tener que ir a un casino físico.

Poker, un infaltable en el casino que por supuesto no podía dejar de existir en las opciones online. No hay ninguna restricción para el póker en línea, podrás disfrutar todas sus versiones y variantes, jugar solo o en parejas además, muchos casinos ofrecen la opción en vivo conectados con otros jugadores. Ventajas de jugar en casino en línea Existen un sinfín de actividades en los casinos en línea que los hacen una gran opción, estas son algunas de ellas: No existen limitaciones en cuanto a un espacio físico, podrás estar en cualquier lugar mientras tengas un dispositivo con una conexión a internet. Puedes jugar y ganar en el lugar de tu preferencia, sin tener que trasladarte hasta un casino.

Los bonos, son uno de los mayores atractivos del juego del casino móvil, ya que, en los casinos normales las bonificaciones son más limitadas y en las opciones en línea son muchas más ofertas, incluso se puede optar por bonos de bienvenida al hacer tu primer depósito.

Pago, de lo más sorprendente sin duda respecto a los casinos móviles son los pagos, ya que, los juegos ofrecen mejores RTP que los casinos tradicionales. Además, ofrecen toda clase de métodos de pago y aumentan cada día, algunos casinos incluso incluyen criptomonedas, y son mucho más rápidos.

Variedad de juegos, las opciones de juegos de los casinos en línea no tienen nada que envidiar a los tradicionales, estos incluso llegan a ofrecer mayor variedad de juegos, ya que, no necesitan disponer de ningún tipo infraestructura lo que lo hace más sencillo. Empieza tu negocio Desde la comodidad de tu teléfono celular puedes comenzar a generar ingresos y sacar provecho de tu tiempo libre a través de emprender en la creación de un negocio. Puedes empezar a vender en Amazon, eBay o Etsy, sacarles provecho a tus talentos comerciales y crear una tienda para vender diversos productos. Además, opciones como Etsy permite que saques provecho a tu creatividad ofreciendo algún producto o servicio innovador y de calidad que sea hecho a mano, artesanal, creado o diseñado por ti. Por otra parte, puedes sacar ventaja de tu tiempo libre en la web como freelance, existen sin fin de trabajos que te permiten ganar dinero en base a tus habilidades y algunas plataformas que te ayudarán a conseguir un empleador que requiera de tus talentos. Puedes escribir, traducir, editar videos o incluso ofrecer un Gig en Fiver, las opciones son muchas y muy diversas. Cuida tu salud mental Puedes darle una maravillosa ocupación a tu smartphone que puede cambiar tu vida para mejor, pues al día de hoy existen numerosas aplicaciones que sirven de ayuda a la salud mental. Actualmente encontrarás mucha información al respecto en la web incluyendo podcast y vlogs. Aplicaciones como PACIFICA, personal zen o crisis text line, te ofrece múltiples modalidades para el acompañamiento en momentos difíciles. Un método de apoyo que está muy de moda en la actualidad, pues tiene una positiva repercusión en la vida de quien lo utiliza son las meditaciones guiadas, las puedes escuchar en cualquier momento y las consigues en plataformas como spotify o youtube por lo que son de fácil acceso. Inscríbete en un curso En línea puedes ganar toda clase de conocimientos y de forma muy simple a través de diferentes cursos de gran calidad y muy prácticos. Plataformas como platzi ofrecen opciones de todos tipos de temáticas, además, es una manera inteligente de invertir el tiempo que pasas en redes sociales y volverlo lleno de ganancias y aprendizaje. Puedes echar un vistazo a los perfiles con mayor demanda laboral en la actualidad e inscribirte en un curso para impulsar tus oportunidades profesionales. Las opciones son muy diversas, es esta tabla puedes encontrar algunas: Plataforma Cursos disponibles Coursera Marketing, programación, salud, trading, economía, entre otros. Platzi Finanzas, idiomas, economía, educación, Crehana Diseño, animación, fotografía, adobe. Udemy Artes, Salud, Música, Tecnología. Aprende un nuevo idioma Si buscas aprovechar los momentos de ocio en tu smartphone, una de las mejores inversiones de tu tiempo que puedes realizar es aprender un idioma. En la actualidad existen algunas aplicaciones que permiten aprender de forma divertida y estructurada e incluso gratuita. Lo mejor es que el catálogo de idiomas es muy amplio por lo que seguro encuentras alguno que llame tu atención. Mejores aplicaciones para aprender idiomas Duolingo, posiblemente una de las más conocidas a nivel mundial puesto que su método de aprendizaje es bastante entretenido que te ayudará a comenzar con el idioma que quieras aprender, además, tiene un amplio catálogo de opciones de idiomas. Busuu, esta es una opción un poco más seria que duolingo con un catálogo importante de idiomas disponibles, tendrás ejercicios gramaticales y de vocalización. Babel, una aplicación de interfaz sencilla e intuitiva, por dichas características en cualquier momento que tengas libre puedes usarla para aprender alguno de los idiomas que ofrecen. ¿Por qué las personas prefieren navegar en los dispositivos móviles? Los dispositivos móviles ofrecen diferentes ventajas que los hacen la opción favorita para navegar de muchos, estás son: Te mantienen en contacto de forma rápida y eficaz.

Son de un tamaño conveniente y cómodo para el usuario.

Permiten capturar los momentos especiales de la vida sin problemas.

Son muy versátiles.

Pasar el tiempo libre en Smartphone es muy común, sin embargo, sacarle provecho al mismo con estás ideas es una gran opción.

