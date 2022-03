Provincia Turismo pone en valor los recursos naturales y culturales de Alcudia de Monteagud jueves 17 de marzo de 2022 , 20:07h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El delegado territorial visita la localidad para conocer sus reclamos, donde destaca el Museo de la Historia Ecológica de Almería El delegado territorial de Turismo de la Junta de Andalucía en Almería, Vicente García Egea, ha destacado el “gran potencial turístico” que tiene Alcudia de Monteagud dentro del segmento de viajes de interior, que ha experimentado un importante auge en el proceso de recuperación iniciado hace unos meses en la provincia tras año y medio de pandemia. “Cada vez son más los viajeros que evitan los destinos masificados y buscan la tranquilidad de municipios, como Alcudia de Monteagud, que oferta una excelente oferta de turismo activo, patrimonio y naturaleza, donde, por ejemplo, destaca el Museo de la Historia Ecológica de Almería. Todo ello, lo convierten en un destino rural de calidad y de primer nivel en toda la provincia”. García Egea ha realizado estas declaraciones tras mantener un encuentro con el alcalde del municipio, Juan Manuel Sánchez, con el que ha podido visitar y conocer mejor los recursos e hitos turísticos con lo que cuenta esta población enclavada en plena Sierra de Los Filabres. “Tiene una situación privilegiada, con un patrimonio defensivo que recuerda su pasado de alquería bereber, con las torres de Alhabia y Casarazos; así como un entorno natural que invita a practicar senderismo y otras actividades deportivas al aire libre”, ha asegurado el delegado. En este contexto, el responsable de Turismo en la provincia que ha puesto igualmente en valor la “gran era empedrada” -la de mayor dimensión que se conserva en la provincia y que ofrece unas vistas panorámicas del valle de Tahal y la sierra de Los Filabres-, ha resaltado la apuesta por el turismo interior que está haciendo la Consejería que dirige Juan Marín. “En su momento creímos que necesitaba de un empuje. Apostamos firmemente por ello, trabajando de manera coordinada las diferentes administraciones para poner en valor los recursos y atractivos que tiene nuestra provincia, de tal manera que contribuyan a fijar la población, se genere empleo y, sobre todo, se refuerce la marca Almería, posicionándola dentro de este segmento”. García Egea ha detallado asimismo al regidor algunas de las medidas adoptadas por la Consejería de Turismo para contribuir a la reactivación del sector, donde se enmarcan las nuevas líneas de ayudas y subvenciones. “En esta consejería estamos decididos a apoyar a los ayuntamientos a desarrollar nuevas iniciativas turísticas en sus territorios y a fomentar un turismo de excelencia y altamente competitivo, que nos haga ser la opción preferente de los viajeros”, ha señalado el delegado. En esta línea, ha recordado que desde la Consejería que lidera Juan Marín, se ha dado “un salto cualitativo” con la aprobación del Plan General de Turismo Sostenible para Andalucía, plan META 2027. “Es una herramienta básica para ayudar al sector a transformar y modernizar la industria turística andaluza y potenciar su papel como motor estratégico y económico de la región, que tiene en la digitalización, la sostenibilidad, la accesibilidad y la calidad entre sus principales pilares”, ha detallado. Por último, García Egea, que ha visitado el Museo de la Historia Ecológica de Almería, ha alentado al municipio a “seguir trabajando incansablemente y de manera personalizada para reforzar los recursos con el propósito de poner potenciar aún más su oferta, y, de esta forma, atraer a nuevos viajeros y romper con la estacionalización”, al tiempo que ha subrayado, a modo de conclusión, que “el turismo es un aliado perfecto de las zonas de interior tras la pandemia, ya que los viajeros optan ahora por lugares más amplios, naturales y menos masificado. Y aquí Alcudia de Monteagud tiene un sinfín de posibilidades para captar a potenciales viajeros”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas Juan Manuel Sánchez toma posesión como nuevo alcalde de Alcudia de Monteagud Juan Blas Martínez dimite como alcalde de Alcudia de Monteagud

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.