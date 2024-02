UAL Deportes abre el segundo cuatrimestre con 3.100 usuarios

jueves 08 de febrero de 2024 , 19:25h

La reactivación de la vida universitaria se ha completado en todos los servicios que componen el día a día del campus almeriense. Uno de ellos es el que oferta UAL Deportes, desde donde han lazado el mensaje de “después de los exámenes, llega el momento de +Deporte”, utilizando el eslogan que define desde años la filosofía puesta en práctica. Pedro Núñez, su director, ha confirmado que “el campus de la Universidad de Almería vuelve a tomarle el pulso a un día a día en el que la práctica saludable de ejercicio físico y el deporte vuelven a ser una propuesta motivadora para toda la comunidad universitaria”.

Ha manifestado que “de la mano de UAL Deportes y con la reactivación de la programación deportiva para el segundo cuatrimestre, se vuelven a ofrecer las mejores oportunidades para comenzar, mantener y mejorar la salud de toda la comunidad universitaria”, y eso es gracias a “la oferta de un programa variado y con novedades importantes que se pueden consultar detenidamente en la página web” del servicio, en concreto en https://www2.ual.es/serviciodeportes/. De hecho, “las primeras propuestas que se dieron a conocer ya colgaron hace días el cartel de completo”. No es de extrañar, teniendo en cuenta que solo en cuanto a la Tarjeta Deportiva Plus este cuatrimestre se inicia con más de 2.500 altas entre estudiantes, personal de administración y personal docente e investigador”, sumándose más de 600 con Tarjeta Deportiva Básica hasta superar los 3.100 usuarios en conjunto.

Dicha cifra “lo que confirma es que el campus de la UAL sigue siendo un año más un campus comprometido con el deporte y con la mejora de la salud”. Siguiendo esa línea, “especial mención merece el Programa UAL Activa, dirigido al personal de esta institución y que este año vuelve a romper su techo de inscripciones, rozando ya los trescientos usuarios, que muy probablemente se alcancen en breve al contar actualmente con 286 personas entrenando de forma regular y formando parte así de un programa de formación para los alumnos del Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte”. Núñez ha puesto en valor que con esta oferta formativa “UAL Deportes hace posible un aprendizaje complementario de enorme valor para mejorar las oportunidades de los estudiantes en su incorporación al mundo laboral”.

Es importante recordar que la Tarjeta Deportiva Plus “adapta su precio al calendario académico, acomodándose mes a mes a lo que va quedando de curso, por lo que se paga por el periodo que se va a usar y no completa”. De esta manera, “quienes aún no la posean, pueden darse de alta por lo que resta de curso, abonando la cantidad correspondiente según el grupo al que se pertenezca, y aprovechar todas las oportunidades que ofrece, que son muchas para hacer real la decisión de activarse en la UAL”. Entre sus ventajas “destaca especialmente el acceso a la piscina cubierta para baño libre, servicio gratuito para poseedores de la Tarjeta Deportiva Plus, al igual que el acceso al entrenamiento libre en Sala Fitness”.

Pedro Núñez ha llamado la atención sobre la importancia de “tener la posibilidad en el mismo entorno en el que estudias o trabajas de utilizar estos espacios exclusivos para conciliar en tu día a día tus obligaciones y el cuidado de la salud”, definiéndolo como “un lujo que, sin duda, es cada vez más valorado por toda la comunidad universitaria”. Ha explicado que “en respuesta a la demanda cada vez más generalizada, este curso académico UAL Deportes ha potenciado el nado libre en la piscina para que ningún usuario de la Tarjeta Deportiva PLUS tenga el más mínimo problema para encontrar su momento a lo largo del día”. Esta instalación, de hecho, “es idónea para el mantenimiento y la mejora de nuestra salud”.

Una novedad que resultará llamativa en cuanto a los espacios deportivos es que se está trabajando ya en la reinstalación del Parque de Calistenia, que “completará la imagen de la zona de la Casa del Estudiante, dotando también a esta nueva zona de esparcimiento de un toque deportivo, muy demandado, dicho sea de paso, por la comunidad universitaria”. Hay que recordar que la construcción del nuevo Aulario VI, el EFIMOD, obligó a desmontar la instalación de calistenia, pero ahora, una vez concluidas las obras para la eliminación del tráfico rodado que separaba el Centro Deportivo del resto del campus y del resto de ese entorno, “UAL Deportes la volverá a poner operativa e integrada perfectamente en una de las zonas llamadas a convertirse en preferida de los estudiantes para esos momentos de la vida universitaria en los que tomarse un respiro y completar una jornada en el campus”.

Por último, de gran relevancia es que este año regresa la Carrera Popular UAL, que tuvo que ser aplazada el curso anterior justo por el inconveniente de las obras en el entorno del Centro Deportivo y el campo de fútbol: “Ahora se disfrutará de un tramo especial dentro del recorrido permanente y señalizado por el campus”. En cuanto a corredores, Pedro Núñez ha situado el Trofeo Rector de Medio Maratón como foco de atención, recordando a la comunidad universitaria que “UAL Deportes inscribirá por solo dos euros a cualquiera con Tarjeta Deportiva Plus que quiera disfrutar de uno de los mayores eventos deportivos de Almería”. El ahorro es muy considerable, ya que participar en el Trofeo Rector conlleva participar a pleno derecho y con todas las ventajas en el Medio Maratón de Almería por tan solo esa cantidad, dos euros, incluyéndose bolsa del corredor y camiseta sublimada”.

Ambas citas van acordes al crecimiento que ha experimentado UAL Running en los pasados meses, “el mejor modo de iniciarte y de prepararse para disfrutar de la Carrera Popular Universidad de Almería, que este año volverá con muchas sorpresas para ofrecer una jornada de convivencia a través del deporte”. Es una de las actividades de Deporte y Salud, dentro del amplio, variado y, a su vez, consolidado y novedoso programa de UAL Deportes para este cuatrimestre, con propuestas “ya clásicas, muy conocidas y que gustan mucho” y otras que “abren nuevas posibilidades, como la natación artística, dentro del Aprendizaje Deportivo del Programa de Formación”. Ante tal amplitud, Núñez ha finalizado su invitación “a seguir activos o activarse” recordando consultar la web.