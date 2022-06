UAL Deportes lanza la Tarjeta Deportiva Plus a 5 euros

martes 14 de junio de 2022 , 17:01h

Si han venido quedando cada vez menos excusas para no atreverse a practicar deporte en la Universidad de Almería, a partir de ahora, y hasta el final oficial del curso académico 2021/2022, que se producirá el 31 de julio, el precio no va a ser una de ellas. Por tan solo 5 euros, quien no la tenga puede adquirir la Tarjeta Deportiva Plus y disponer de un mes y medio de acceso gratuito a la Sala Fitness, la Piscina Climatizada y el Rocódromo, tres instalaciones señeras dentro de la extensa oferta de UAL Deportes, con regalo de una camiseta y, en definitiva, con todas las ventajas que ya disfrutan sus casi 3.500 usuarios. Se trata de un relanzamiento que pretende poner el broche de oro a un ‘curso récord’, que ha pulverizado los ‘registros prepandemia’ en parámetros de práctica deportiva en el campus almeriense en todos los segmentos de la comunidad universitaria.

Pedro Núñez, director de UAL Deportes, ha facilitado los datos marcados hasta el momento, y lo ha hecho realizando a su vez una comparativa muy interesante: “El punto de referencia claro no podía ser otro que el último curso sin incidencia de la pandemia de COVID-19, que fue el 2018/2019, ya que el siguiente llegó el confinamiento y el de después fue de restricciones, en el que nos tocó sobre todo ser prudentes y cuidarnos; pero aprendimos mejor incluso que cuidarse lleva implícito hacer deporte, y en este curso de vuelta a la normalidad, pese a que se ha hecho de modo paulatino, hemos experimentado un crecimiento de más de medio millar de usuarios respecto a hace tres años”. En cifras, se ha pasado de 2.819 a 3.346, un 19% de incremento general de ‘activos’, pero destacando que “se ha aumentado en los todos los grupos y que prácticamente ha sido de un 100% en PDI/PAS y en el segmento de ‘extensión de la comunidad universitaria’, antiguos alumnos, personal de servicios cuyo día a día transcurre en el campus…”.

No hay mejor celebración para este éxito que “intentarlo una vez más con quienes aun no se han decidido a contemplar el deporte en su vida universitaria”. Respecto a superar y pulverizar registros, Núñez tiene claro que “se ha debido a la fuerte apuesta por la actividad física saludable que se ha llevado a cabo durante los pasados siete años, que ha superado la dura prueba a la que todos nos hemos sometido durante los dos últimos”. En relación a “motivar a los que faltan”, ha sentenciado que para “todo el equipo que formamos UAL Deportes es emocionante constatar que estamos influyendo en la vida de la comunidad universitaria de forma determinante”, de modo textual, “y es una motivación acercar al deporte a los que permanecen alejados por la razón que sea, y lo hacemos ofreciendo el mejor contexto para descubrir que la actividad física puede y debe estar presente en su día a día”.

Es por ello que su mensaje ha sido directo y claro: “Si aún no conoces nuestra oferta, si crees que el deporte no está hecho para ti, te invitamos a probar; si has priorizado tus obligaciones académicas, si crees que no tienes tiempo para el deporte, te invitamos a que no termines este curso sin tu Tarjeta Deportiva Plus; solo tienes que probarlo y por tan solo 5 euros accede desde ya hasta el 31 de julio a todos nuestros servicios, descubre nuestra Sala Fitness para entrenar a tu ritmo, nuestra piscina y circuito termal y nuestro rocódromo”. Ha ido más allá en su llamamiento: “Invierte 5 euros en tu salud, en encontrar nuevas posibilidades para tu día a día en la UAL; nosotros te ofrecemos nuestra camiseta UAL Deportes de regalo, acceso totalmente gratuito a esos espacios y muchas más ventajas que seguro que te sorprenderán”.

Pedro Núñez ha mostrado la convicción de que “quien pruebe, será el primero en septiembre para darse de alta en calidad de vida con la Tarjeta Deportiva Plus 2022/23 y su nuevo curso será mucho mejor que el que ahora termina”. De hecho, es así ya para un cada mayor número de miembros de la UAL: “Es una realidad que el deporte forma parte de la vida universitaria, y esto ha sido y es lo que nos mueve y nos motiva cada día”. Es más, “la fantástica respuesta obtenida durante este tiempo por toda la comunidad universitaria “multiplica nuestro compromiso”. Ha hablado de que “el feedback de todos nuestros usuarios activos nos empuja a redoblar esfuerzos, nos motiva para seguir creciendo, queremos llegar a más personas, queremos universalizar la actividad física dentro del campus”.

En ese sentido, ha recordado que “el trabajo de UAL Deportes se basa en ofrecer oportunidades, en promover, en facilitar y en normalizar la actividad física”, y uno de sus mayores retos es “convencer a todas aquellas personas cuyas experiencias anteriores hayan podido desencadenar algunos prejuicios o estereotipos negativos hacia el deporte”. Y es que se ha trabajado en romper con lo establecido a través de la formación y la investigación: “Hemos desarrollado una oferta y un entorno diferente, accesible, que va mucho más allá de la práctica deportiva ‘de toda la vida’, y estamos absolutamente convencidos de que la etapa universitaria es la más determinante en la formación integral de las personas, etapa donde realmente empezamos a construir de forma definitiva las personas que podemos y queremos ser a todos los niveles; esa es la gran responsabilidad que hemos asumido como promotores de un estilo de vida saludable que mejore a las personas”.