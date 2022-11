Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar UGT y CCOO Almería están preocupados por la alta siniestralidad. martes 29 de noviembre de 2022 , 18:02h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Este martes, los sindicatos UGT y CCOO se han concentrado a las puertas del Edificio Sindical por el último accidente laboral mortal que se produjo en una cantera de Alicún. Los representantes sindicales de UGT y CCOO junto al Delegado Territorial de empleo en Almería, la Directora del Centro de PRL provincial y representantes de Asempal han mostrado su repulsa ante el último accidente laboral mortal en nuestra provincia, tras el minuto de silencio, por la víctima del pasado viernes 25 de noviembre, que falleció mientras trabajaba en una cantera con una máquina de corte y cuando le cayó encima una piedra sobre la que estaba trabajando. Ambos sindicatos vuelven a reclaman al Gobierno Estatal abrir una mesa de diálogo social en materia de siniestralidad laboral y acordar medidas urgentes, como es articular un Plan de choque que incluya la reducción de los riesgos psicosociales. Han recordado que contamos en Almería con 24 trabajadores fallecidos por accidente laboral, lo que supone una tasa de siniestralidad del 7.81%, mientras la de Andalucía, con 116 fallecimientos por esta causa es del 3.58%. En este sentido, para CCOO y UGT Almería es necesario un aumento presupuestario para dotar de más recursos humanos y materiales a la Inspección del Trabajo para vigilar y controlar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, y el cumplimiento de los planes de prevención en las empresas. Por otro lado, UGT y CCOO Almería vuelven a recordar la necesidad de la creación de la Unidad Específica de prevención y lucha contra la siniestralidad en Almería. Ambas fuerzas, también reclaman la creación del Delegado territorial de prevención de riesgos laborales para poder vigilar el cumplimiento de las condiciones laborales preventivas en los centros de trabajo que no cuenten con representación sindical. Asimismo los sindicatos señalan que la precariedad es una de las causas fundamentales de accidentabilidad en Almería, por lo que instan a que se vigile las malas condiciones en la que se encuentran algunos sectores de nuestra provincia, aumentando las sanciones para aquellas empresas que no cumplan con sus obligaciones e incrementando los medios de la Fiscalía especializada en siniestralidad laboral para que investigue y depure responsabilidades. Finalmente los sindicatos han afeado al Gobierno que no se haya contado con los representantes legales de los trabajadores y trabajadoras en el Convenio suscrito contra la siniestralidad laboral el pasado miércoles, lo que han tachado de impresentable institucionalmente, y teniendo en cuenta que son éstos los que vienen reclamando desde 2007 la revisión del convenio anterior en materia de siniestralidad laboral. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

