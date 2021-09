Sucesos Ampliar UGT y CCOO se concentran por el bombero forestal almeriense fallecido en el incendio de Sierra Bermeja. martes 14 de septiembre de 2021 , 18:29h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia



CCOO y UGT se han concentrado la mañana del martes para lamentar la muerte del trabajador fallecido en el incendio de Sierra Bermeja, y han dado el pésame a la familia lamentando profundamente lo ocurrido. Las y los compañeros, amigos y ciudadanos que han asistido al homenaje han guardado un minuto de silencio en su memoria.

Los sindicatos han denunciado las precarias condiciones de trabajo del colectivo y han insistido en que el personal dedicado a la prevención, detección y extinción de incendios forestales son un servicio esencial que debe ser público totalmente y sobre el que se debe acabar con la temporalidad dotándolo de convenios colectivos que mejoren sus condiciones laborales y económicas, dotándolos de un marco regulador homogéneo en todos los territorios.

Desde ambas organizaciones se ha pedido que se depuren responsabilidades por el fallecimiento y las causas que han costado la vida a este almeriense de 44 años, con amplia experiencia en la extinción de incendios. Caso que se encuentra en investigación a espera de conseguir extinguir el todavía incendio activo que ocupa Sierra Bermeja.

Según los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social sobre el avance de la accidentalidad y siniestralidad hasta el mes de julio se han producido en Almería 4.866 accidentes laborales de los cuales 39 han sido graves y 9 mortales y habiendo incidido estos más en los hombres.

Durante estos siete primeros meses del año a nivel nacional han fallecido 406 personas mientras desempeñaban su trabajo, 91 en Andalucía y 9 en Almería..

Desde los sindicatos se han exigido medidas contundentes para abordar este problema silenciado por el que los trabajadores pagan con su vida la precariedad instaurada en el mercado laboral: más formación, más inspección, sanciones contundentes y responsabilidad penal. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

