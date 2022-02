Sucesos Última subasta de armas en la Comandancia de la Guardia Civil de Almería lunes 14 de febrero de 2022 , 17:41h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Esta subasta será la última que se va a realizar en la Comandancia de Almería A las 09,30 horas del próximo día 21 de febrero, en el Acuartelamiento de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, sito en la Glorieta Manuel Fraga Iribarne, s/n., tendrá lugar la apertura de sobres de las pujas que se hayan efectuado entre los días 14 y 18 de febrero de la última subasta de armas que se va a realizar en la citada Comandancia. En la misma pueden licitar las personas físicas y jurídicas legalmente habilitadas para el uso, tenencia o comercio de la/s arma/s que deseen adquirir. Las armas a subastar, con su precio mínimo inicial, permanecerán expuestas al público en dicha Comandancia desde el día 14, hasta el próximo día 18 de febrero, ambos inclusive, en horario de 09,30 a 13,30 horas, donde se están efectuando las pujas para la adquisición de las armas a subastar. Este año se subastan 539 armas diferentes, 422 escopetas de caza, 21 rifles, 28 armas largas rayadas, 83 pistolas, 15 revólveres, 4 armas de avancarga, 1 reproducción de arma antigua, 11 armas de aire comprimido, 1 pistola inutilizada, 1 arma de inyección anestésica, 5 armas de alarma y señales (detonadoras), 1 ballesta y 6 componentes esenciales. La subasta se realiza por la modalidad de pliego cerrado, que deben presentar los interesados en dicho Acuartelamiento en horario y fechas de exposición al público, no admitiéndose ofertas por correo Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.