Opinión Un año de avances Juan Carlos Pérez Navas Más artículos de este autor Por jueves 23 de diciembre de 2021 , 09:43h Escucha la noticia El año 2022 está a la vuelta de la esquina y confío en que llegue plagado de buenas noticias para Almería con iniciativas y medidas que nos hagan seguir creciendo en los ámbitos económico y social. De momento, tenemos unos Presupuestos Generales del Estado –que en breve serán aprobados de manera definitiva- que destinan 345 millones de euros a la provincia. Esta importante partida muestra el compromiso del Gobierno de España con Almería, una tierra a la que el PP mantuvo olvidada durante ocho años y que Pedro Sánchez ha vuelto a colocar en el mapa. Durante 2021 las buenas noticias han llegado, siempre, desde Moncloa. La Ley de la cadena alimentaria, las modificaciones al Ingreso Mínimo Vital, la Ley de Eutanasia o la ley de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género son algunos ejemplos de ello, sin olvidar los ERTE o el decreto de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética o la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia se han gestado este año y continúan su tramitación en las Cortes. El año que vamos a culminar ha sido muy duro en cuanto a la gestión; eso hay que reconocerlo, pero también hay que valorar a quienes escogieron gobernar por y para la gente en esta época de crisis económica y social sin precedentes que llegó de la mano de la pandemia de la covid. Ahí está y seguirá estando el Gobierno de España. Nuestro presidente lo dijo desde el principio y lo mantiene: nadie se va a quedar atrás. Así está siendo. España, como ha recordado Pedro Sánchez en el la última sesión de control al Gobierno, va a ser el primer país europeo en recibir los fondos de recuperación Next Generation y eso es porque se ha realizado un buen trabajo. Decía al inicio del artículo que confío en que 2022 llegue plagado de buenas noticias y es que no tengo tan claro que esto vaya a ser así desde el Gobierno andaluz de las derechas. PP y Ciudadanos han escogido la manera más cobarde de gobernar durante esta pandemia olvidándose de las personas. Son notorios los recortes en sanidad, educación y servicios sociales y, para colmo, no tenemos ni presupuestos andaluces por su incapacidad para ponerse de acuerdo con el resto de formaciones políticas. Juan Carlos Pérez Navas PSOE 232 artículos @jcpereznavas