Un cadáver hallado en Cabo de Gata corresponde a uno de los desaparecidos en el mar miércoles 03 de febrero de 2021 , 19:37h





La Guardia Civil ha confirmado que el cuerpo sin vida encontrado este miércoles en la playa de Cabo de Gata, en Almería, es el de uno de los dos jóvenes cuyo rastro se perdió el pasado viernes en el mar tras salir con una embarcación desde el puerto de Almerimar, en El Ejido.



Fuentes de la Comandancia en Almería han indicado a Europa Press que la familia ha identificado el cadáver, que ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Almería (IML) para la practica de autopsia que determinará las causas del fallecimiento y que se aportará a la investigación abierta.



El cuerpo se ha encontrado en una zona de la playa próxima al torreón de San Miguel, hasta donde se han desplazado miembros de la Policía Judicial para tratar de identificar el cuerpo y recopilar datos en torno al suceso.



El Servicio Marítimo mantiene activa la búsqueda del otro joven desaparecido al tiempo que Salvamento Marítimo retomaba el operativo con la Salvamar Spica y el helicóptero Helimer 203, que exploran nuevamente la bahía de Almería, la zona de Cabo de Gata y el frente litoral de Aguadulce, en Roquetas de Mar. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

