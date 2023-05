Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Un Curso de Verano enseñará los tipos de energía renovable más significativos

sábado 27 de mayo de 2023 , 16:07h

Aún quedan plazas disponibles para todas aquellas personas interesadas en conocer las principales fuentes de energía renovable a través del Curso de Verano de la Universidad de Almería ‘Energías renovables para una sociedad más sostenible’. Se celebrará del 18 al 20 de julio en el Club de Mar de Almería y en él participarán expertos para abordar este tema de máxima actualidad.

El incesante aumento de la población y la mejora de los niveles de vida provocan una demanda cada vez mayor de recursos energéticos convencionales, lo que da lugar a problemas de contaminación ambiental, cambio climático y deterioro de la atmósfera terrestre. Frente a las tradicionales fuentes de energía convencional y finita, se encuentran las energías verdes o renovables, fundamentalmente con origen en el sol. Las energías renovables ofrecen una solución viable y potente para contrarrestar los efectos de este problema ya que están libres de contaminación, inagotables y recursos energéticos asequibles. Por ello, de la mano de expertos en diferentes áreas de las energías renovables, el curso presentará una completa estructura donde se enseñarán los tipos de energía renovable más significativos en la sociedad actual.

“Es un curso muy enfocado a la sociedad que vivimos, una sociedad en la que queremos disminuir el uso la fuente fósil y trabajar con fuentes renovables para hacer un mundo más limpio, más eficiente en cuanto a energía, y, sobre todo, más sostenible. Nos encontramos en Almería con una radiación solar extrema, viento, biomasa, geotermia… y creía que era muy adecuado hacer un curso con esta temática”, ha explicado su director Joaquín Alonso Montesinos.

El objetivo del curso es presentar las principales fuentes de energía renovable utilizadas para el aprovechamiento energético. Energía solar de baja, media y alta concentración y temperatura, fotovoltaica, eólica, biomasa, marinas y geotérmica, serán los escenarios presentados al alumnado, en un curso muy actualizado y realista del estado actual de la tecnología renovable.

Hacer un mundo más sostenible no es fácil y se presentan muchos hándicaps. “Primero, tratar de descarbonizar el sistema, ver cómo se va a hacer. Segundo, qué terrenos se pueden utilizar. Uno de los mayores inconvenientes es que no se puede hacer una planta fotovoltaica, una termo solar o una eólica en cualquier sitio, sino que hay que evaluar muy bien el recurso. Es verdad que ahora administrativamente hay más apoyo porque existe cierta pretensión de hacer todo el mundo más renovable y creo que no encontramos una situación muy buena para apostar por ella”.

El curso contará con investigadores de España de grandísimo nivel como investigadores de CIEMAT, uno de los centros de investigación más importantes del mundo, “también vendrán profesores de la Universidad Jaén y Huelva y contamos también con representación de la empresa privada en geotermia. Todos ellos hablarán de biomasa, radiación solar, fotovoltaica...Creo que hay un popurrí bastante bueno de expertos en diferentes ámbitos”, ha matizado el director.

El formato será a través de ponencias y está dirigido al público en general. “Los estudiantes de Ciencias Ambientales e Ingeniería Eléctrica tienen un buen perfil para este curso, pero está abierto a toda la comunidad universitaria y, en general, a todo el mundo puesto que se va a hablar de fuentes de energía alternativas de forma general para que el que no sepa nada, aprenda”.

Los interesados en matricularse en este curso pueden hacerlo, así como consultar toda su programación, en https://www.ual.es/estudios/cursos-verano/oferta-de-cursos/curso/9F8BBF80-BD94-11ED-839D-C5A1148BD987