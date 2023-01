Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Un detenido en Pulpí con hachís jueves 05 de enero de 2023 , 17:41h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Como resultado de una reciente labor realizada por los efectivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, una persona ha sido arrestada por cometer un delito relacionado con la salud pública, al portar más de 25 gramos de hachís y contar con dinero en efectivo. Esta acción se enmarca en el esfuerzo constante que la Guardia Civil de Almería lleva a cabo para combatir el tráfico ilícito de drogas en la región. La actuación comienza durante la prestación de un servicio de seguridad ciudadana, herramienta necesaria y habitual utilizada por la Guardia Civil en el desarrollo de sus funciones para prevenir y detectar delitos como el tráfico de drogas, así como la identificación y control de aquellas personas a las que por cualquier motivo les consta alguna orden de búsqueda, localización, presentación ante la autoridad judicial o detención. Los agentes observan la actitud esquiva de una persona en los alrededores de un local de ocio en la localidad de Pulpí que al percatarse de la presencia de la patrulla amaga con ocultarse de la vista. En la posterior identificación y registro superficial de esta persona, los agentes localizan 13 piezas de hachís y dinero en efectivo, procediendo a su detención por un delito contra la salud pública. Como resultado final de esta intervención, la Guardia Civil de Almería detiene a una persona como autor de un delito contra la salud pública, al transportar más de 25 gramos de hachís. Las diligencias instruidas junto al detenido y la sustancia estupefaciente, se ponen a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Huércal Overa (Almería). Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.