Sucesos Un detenido por lesiones con arma blanca en una reyerta en Gádor jueves 05 de agosto de 2021 , 15:29h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El detenido apuñala a la víctima en el muslo, teniendo los agentes que realizarle un torniquete ante la abundante pérdida de sangre La Guardia Civil de Almería en una reciente actuación, han detenido en el municipio de Gádor (Almería) a una persona 39 años como autor de un delito de lesiones con arma blanca, tras apuñalar a una víctima de 35 años durante una reyerta.



Esta detención está enmarcada dentro de las labores de prevención y seguridad ciudadana que la Guardia Civil lleva a cabo en la provincia de Almería.



La actuación comienza cuando una patrulla en servicio de la Guardia Civil recibe el aviso del Centro Complejo de Comunicaciones de Almería (C.O.S.) del 062, alertando de que en un negocio de hostelería del municipio de Gádor (Almería) se ha producido una reyerta con el resultado de apuñalamiento de una persona.



A la mayor brevedad posible se desplaza al lugar una patrulla de la Guardia Civil y a su llegada, los agentes observan como una persona se encuentra herida, sangrando abundantemente por el muslo, por lo que se le practican los primeros auxilios, realizándole un torniquete en la pierna hasta la llegada de los servicios sanitarios.



Los agentes realizan una primera inspección ocular del lugar, se entrevistan con los testigos y tras visionar las cámaras de seguridad realizan la reconstrucción de los hechos, en la que constatan como una persona entra en el local y agrede a otra con un bastón, comenzando así la reyerta. Ambas personas continúan en el exterior, momento en el que la víctima es apuñalada en el muslo por el autor de los hechos. Tras realizar la correspondiente investigación y gestiones necesarias, los agentes comprueban que esta agresión se produjo como causa de una reyerta anterior en la que ya resultó herido un familiar del detenido.



Como resultado de esta actuación, la Guardia Civil de Almería detiene al autor de un apuñalamiento por un delito de lesiones ocurrido en el municipio de Gádor (Almería).



Las diligencias instruidas por la Guardia Civil, junto el detenido se ponen a disposición del Juzgado en Funciones de Guardia de Almería.



