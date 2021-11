Sucesos Un detenido por robar cable de cobre y otro por sustraer herramientas jueves 25 de noviembre de 2021 , 13:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Guardia Civil esclarece varios robos en Tabernas y detiene a dos personas con amplio historial delictivo La Guardia Civil de Almería ha detenido, en dos actuaciones diferentes finalizadas recientemente, a dos personas como autores de varios robos ocurridos en el municipio almeriense de Tabernas. En la primera de ellas, los agentes han detenido a un varón de 39 años por el robo de numerosas herramientas y materiales en una nave dedicada a la construcción. Y en la segunda, a un joven de 29 años por la sustracción de 950 metros de cable de cobre en diferentes vías públicas de la localidad. En ambos casos, las investigaciones se iniciaron tras las denuncias interpuestas por varios vecinos. La primera operación se inició con la denuncia por parte del propietario de un negocio dedicado a la construcción al que le habían robado más de 15 herramientas de alto valor, un grupo electrógeno y diverso material de obra. El detenido entró a la nave por la calle trasera, a través del tejado de un edificio contiguo desde donde saltó al patio y forzó una de las puertas de acceso. Una vez dentro, sustrajo las herramientas y abandonó la nave por la puerta principal. Los agentes de la Guardia Civil realizaron una minuciosa inspección ocular en el lugar de los hechos. Dadas las características del material robado y gracias a los datos aportados por el denunciante, inspeccionaron varios establecimientos y localizaron parte de los objetos sustraídos en una chatarrería. Poco después pudieron identificar y detener al autor de los hechos, que contaba con un amplio historial delictivo. La segunda actuación se desarrolló a raíz de varias denuncias interpuestas desde el pasado mes de julio por robos de cable de cobre en distintas localizaciones del municipio de Tabernas, tales como la piscina municipal, la carretera de circunvalación o diversas calles céntricas de la localidad. En total, se denunció la sustracción de 950 metros de cableado con toma de tierra por valor de 6.352 euros. Después de varios meses de investigación, la Guardia Civil logró identificar y detener al autor de los hechos, al que le constaban numerosos antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio. Finalmente ambos detenidos, junto a las diligencias instruidas, fueron puestos a disposición del Juzgado en funciones de Guardia de Almería. Estas detenciones son el resultado de las actividades que desarrolla la Guardia Civil en materia de seguridad ciudadana frente a delitos contra el patrimonio para ofrecer una rápida respuesta a los mismos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

