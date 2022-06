Sucesos Un detenido y un investigado por allanamiento, robo, amenazas, lesiones y abusos sexuales martes 07 de junio de 2022 , 09:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El detenido, además, extorsiona al propietario de la vivienda en Vícar exigiendo dinero a cambio de los efectos sustraídos En una reciente investigación, la Guardia Civil de Almería detiene a una persona e investiga a otra como autores de los delitos de allanamiento de morada, robo con fuerza e intimidación, amenazas, lesiones y abusos sexuales en el interior de una vivienda de la localidad de La Gangosa de Vícar (Almería). Esta actuación se enmarca en el permanente trabajo de la Guardia Civil de Almería desarrolla dentro de las labores investigativas para la resolución y prevención de delitos acaecidos en la provincia. La investigación comienza a raíz de las denuncias interpuestas por las víctimas, en dependencias oficiales de la Guardia Civil, en las que comunican a los agentes que han requerido de asistencia sanitaria a causa de la ansiedad y lesiones sufridas durante un robo en el interior de la vivienda que moran en la localidad de La gangosa de Vícar (Almería). De igual manera relatan a los agentes que cuando se encontraban en el interior de su vivienda con uno de los autores, se inicia una acalorada discusión motivada por la comisión de un abuso sexual entre una de las víctimas y el autor, finalizando con la huida del domicilio del autor después de sustraer la llaves. El autor, acompañado de otra persona (el investigado), regresan a la vivienda y sustraen una televisión y una videoconsola utilizando gran violencia, causando lesiones a las víctimas que requieren de asistencia sanitaria. Además, pasados unos días, los autores se ponen nuevamente en contacto con las víctimas para extorsiónalas solicitando un pago para recuperar los efectos sustraídos. Durante el transcurso de esta investigación, personal de la Guardia Civil de Almería, realizan una minuciosa reconstrucción de los hechos y con la utilización de diferentes medios tecnológicos, sitúan a los autores en el lugar y momentos en los que se producen. Como resultado de la investigación, la Guardia Civil de la Comandancia de Almería, localiza y detiene a uno de los autores por la comisión de los delitos de allanamiento, robo, amenazas, lesiones y abusos sexuales, e investiga al otro por su relación con los ilícitos. Las diligencias instruidas junto al detenido e investigado se ponen a disposición del Juzgado de 1º Instancia e Instrucción Nº1 de Almería Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

