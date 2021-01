Sucesos Un detenido y un investigado por lesiones en La Mojonera miércoles 27 de enero de 2021 , 12:33h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El detenido causa lesiones graves al investigado con un arma blanca





La Guardia Civil de Almería, detiene a una persona e investiga a otra como autores de un delito de Lesiones Graves en La Mojonera (Almería).



La Guardia Civil tiene conocimiento de los hechos a raíz de la denuncia interpuesta en dependencias oficiales por la víctima, que es agredido con un arma blanca de grandes dimensiones en el hombro, durante una disputa relacionada con compra – venta de droga.



Durante la disputa, el denunciante es agredido en primer lugar con una piedra de grandes dimensiones en una pierna, comenzando una pelea que finaliza cuando el detenido le causa lesiones con un arma blanca de grandes dimensiones, produciéndole heridas de gravedad en una zona cercana a la nuca.



Los agentes desarrollan una intensa investigación mediante la que gracias al gran conocimiento de la zona y sus habitantes, identifican y detienen al autor de los hechos en menos de dos horas.



Tanto el detenido como el investigado requieren de asistencia médica a causa de las lesiones.



Como Resultado de esta actuación, la Guardia Civil de Almería detiene a una persona e investiga a otra como autores de un delito de Lesiones Graves en La Mojonera (Almería).



Las diligencias y el detenido se ponen a disposición del Juzgado en Funciones de Guardia de El Ejido (Almería).

