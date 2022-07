Opinión Un futuro sostenible para Almería Ramón Fernández-Pacheco Monterreal Más artículos de este autor Por domingo 03 de julio de 2022 , 07:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Acabamos de celebrar en Almería un encuentro de la Red de Entidades Locales para la Agenda 2030 organizado desde la Federación Española de Municipios y Provincias en el que he podido trasladar a los asistentes, entre los que se encontraban alcaldes y representantes municipales y de Diputaciones de toda España, los avances que de cara a la implantación de la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Naciones Unidas estamos poniendo en marcha desde Almería. Unos avances que estamos desarrollando desde nuestra oficina del Plan Estratégico 2030 y que podemos resumir en un Plan de Acción con más de 300 propuestas, alineadas en cuatro líneas estratégicas. La primera la llamamos “Almería Inclusiva”. Queremos una ciudad como referente en la lucha contra la pobreza y las desigualdades, con compromisos fuertes con el tercer sector, que afiancen las alianzas y mejoren la gobernanza de nuestro territorio. La segunda es “Almería Sostenible”. Queremos una ciudad que luche contra el cambio climático y que fomente la movilidad sostenible para desarrollar una ciudad compacta, compleja y heterogénea, en la que se favorezca la economía circular. La tercera la hemos denominado “Almería Cultural y con Talento”, porque en Almería la creatividad y el talento deben ser valores productivos. Una ciudad creativa, rica en patrimonio material e inmaterial, que resulte atractiva para su ciudadanía y los visitantes, es siempre un terreno propicio para la innovación y la generación de oportunidades. Y por último la cuarta se llama “Almería Productiva”. Queremos potenciar el tejido productivo almeriense. Fruto de todas estas sinergias ya han nacido proyectos tan interesante como “Camina”, “Almería Smart Mobility”, estrategias frente al cambio climático, el Proyecto Alma, el Polo de Innovación Agroindistrial, la Ciudad de la Ciencias e Innovación, o el Plan del Turismo Activo, entre otros. Todos estos ejemplos son sólo una parte de nuestro trabajo. Existe una línea muy fina que separa el éxito y el fracaso en la consecución de los objetivos de la AGENDA 2030 y debemos esforzarnos por conseguir el reto que nos hemos marcado, no ya pensando en nosotros, sino de manera muy especial en nuestros hijos, que serán los protagonistas del futuro inmediato. Una estrategia a medio plazo centrada en las personas y que está destinada a generar espacios de convivencia y progreso seguros, prósperos y con más oportunidades para todos. Ramón Fernández-Pacheco Monterreal Alcalde de Almería (PP) 277 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)