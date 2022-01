Capital Un grupo de invidentes inicia el Camino de Santiago desde Almería con la Asociación Jacobea sábado 29 de enero de 2022 , 15:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los peregrinos han partido desde la Catedral y recorrerán 1.400 kilómetros en dos meses Un grupo de invidentes ha iniciado este sábado el Camino de Santiago desde Almería con la Asociación Jacobea de Almería-Granada Camino Mozárabe. Recorrerán 1.400 kilómetros, la ruta más larga de cuantas existen en España, acompañados por integrantes del colectivo y perros guía. A las 7.30 horas han comenzado el peregrinaje desde la Plaza de la Catedral, donde han sido recibidos por el concejal de Promoción, Carlos Sánchez, que les ha deseado suerte en su experiencia y les ha invitado a conocer la ciudad. Tres de los integrantes del grupo son invidentes y han llegado desde Madrid y Barcelona hasta la capital para iniciar el camino con el acompañamiento de la Asociación Jacobea y distintos voluntarios. En la jornada del viernes, tuvieron la oportunidad de conocer el Cerro de San Cristóbal Se trata de la primera ocasión en la que personas con discapacidad visual realizan esta ruta, si bien ha sido recorrida por peregrinos con otro tipo de discapacidad en anteriores años. Cabe destacar que la ruta Almería-Santiago tiene un arraigo consolidado pese a su dureza. De hecho, en 2019 casi 800 personas completaron el camino y en la actualidad se está recuperando el nivel de peregrinos tras las restricciones provocadas por la pandemia. Un punto de partida que es común para visitantes europeos y también de otros continentes como Asia. La Asociación Jacobea de Almería-Granada Camino Mozárabe forma parte de la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago y realiza una destacada labor para preservar la tradición y la idiosincrasia del camino de Almería. Gracias a esa función que se ha extendido a lo largo de los años, el colectivo ha recibido recientemente el premio Elía Valiña, el reconocimiento más prestigioso que se puede otorgar a este tipo de asociaciones que fomentar la Ruta Xacobea. Es la segunda organización de Andalucía que consigue este importante galardón en su historia, un premio que en la región solo se había concedido antes en la provincia de Sevilla. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

