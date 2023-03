Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Un mediador para la ética del PSOE Abraham Benzaquén Por miércoles 01 de marzo de 2023 , 08:33h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El caso de la Operación Mediador ha revelado una realidad preocupante en el seno del PSOE. La investigación ha puesto de manifiesto que Antonio Navarro Tacoronte, un enlace entre empresarios y políticos, fue capaz de obtener fondos para los ganaderos gracias a la influencia que tenía sobre los senadores del partido. Además, se descubrió que el 'Mediador' había comprado los móviles de prostitutas para controlar las fotos comprometedoras con diputados. Esto refleja una corrupción profunda en el seno de un partido que se autodenomina de izquierdas, y que supuestamente defiende los intereses de los más desfavorecidos. Esto va en contra de los principios básicos de la ética y moral que el partido debería defender. Estos hechos evidencian la necesidad de una mayor transparencia, tanto en los partidos políticos como en el gobierno, para evitar que estos abusos de poder se sigan produciendo. Los esfuerzos de la justicia para investigar estos hechos son bienvenidos, pero los políticos deben hacer todo lo posible para prevenir casos como este, de lo contrario, la corrupción no se detendrá. Los ciudadanos deben exigir una mayor responsabilidad por parte de los políticos, para que el poder no sea utilizado para fines personales. Es hora de que el PSOE demuestre que realmente está comprometido con la ética y la moral, y que los intereses de los ciudadanos están por encima de los intereses de sus dirigentes. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Abraham Benzaquén Delegado en Madrid de noticiasdealmeria.com Graduado en Periodismo por la Universidad de Columbia (NY) 39 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)