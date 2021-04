Opinión Un plan de rescate para la juventud José Luis Sánchez Teruel Más artículos de este autor Por lunes 12 de abril de 2021 , 10:57h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La crisis económica generada por la pandemia de covid-19 está afectando a prácticamente todos los grupos sociales, pero amenaza con dejar especialmente tocado a uno de ellos: la juventud. En los últimos años, los menores de 35 años han tenido que hacer frente a dos crisis económicas consecutivas, lo que está lastrando gravemente sus posibilidades de encontrar un trabajo e iniciar un proyecto de vida autónomo. En Andalucía, los datos sobre las consecuencias que está teniendo la crisis del covid en la juventud son estremecedores. Actualmente, sólo el 29% de los jóvenes andaluces tienen un empleo (incluidos los que están en situación de ERTE) y tenemos la tasa de emancipación más baja de todas las comunidades autónomas, con apenas un 14% de los menores de 30 años viviendo fuera del hogar familiar. Ante esta situación, cualquier gobierno sensible habría puesto ya encima de la mesa medidas contundentes para revertir la situación y ofrecer a nuestros jóvenes un horizonte digno. Sin embargo, desde la llegada de PP y Ciudadanos al Gobierno de Andalucía, la juventud se ha convertido en la gran olvidada. Los problemas de los jóvenes y las jóvenes andaluces no aparecen por ninguna parte en la agenda política de Moreno Bonilla, que sigue ocupado en aquellos que tienen la vida muy bien resuelta, mientras abandona a los jóvenes a su suerte. Una sociedad que quiera llamarse justa ha de tratar a sus jóvenes con dignidad. Y, para ello, los problemas de la juventud han de estar en la agenda política. Para avanzar en ese camino, los jóvenes y las jóvenes socialistas de toda Andalucía han redactado un documento en el que aportan ideas para enfrentar los problemas que se están encontrando en ámbitos como el empleo, la formación o el acceso a la vivienda. Este Plan de Rescate de la Juventud para Andalucía –que es como han llamado al documento– contiene 165 medidas muy concretas para combatir el paro y la precariedad laboral, para asegurar el acceso de los jóvenes a la educación –tengan el dinero que tengan– y para hacer posible emprender un proyecto de vida independiente, fuera del hogar de su familia. La crisis que estamos viviendo no puede pagarla esta generación que constituyen los jóvenes de hoy, a los que se les está robando el futuro. Por eso, hace falta que se escuchen sus voces. Los socialistas vamos a llevar sus propuestas a todas las instituciones públicas –a los ayuntamientos, a la Diputación, al Parlamento de Andalucía– y esperamos el apoyo de todas las fuerzas políticas para que estas medidas se pongan en marcha. La juventud andaluza merece ser rescatada, por responsabilidad generacional y porque cada euro invertido en juventud es una inversión en futuro. José Luis Sánchez Teruel Secretario general del PSOE de Almería y Parlamentario 287 artículos @sanchezteruel Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)