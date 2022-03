Almería Un restaurante donará "los desayunos" de tres días a Ucrania martes 08 de marzo de 2022 , 08:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Portocarrero entregará el importe a Cáritas para actuaciones de emergencia en el país atacado por Rusia El restaurante Portocarrero La Cepa anuncia que va a donar la recaudación de los desayunos de los días 9,10 y 11 de Marzo a la organización Cáritas para su proyecto de emergencia de atención a la población necesitada en el conflicto de Ucrania. El asador Portocarrero la Cepa, ubicado en el Parque Comercial La Cepa, se suma así a las diferentes iniciativas solidarias para ayudar al pueblo ucraniano bajo el lema “Hoy son ellos, mañana podrías ser tú. TODOS CON UCRANIA”. Se trata de un pequeño gesto que viene a expresar el apoyo y la solidaridad de la gerencia del establecimiento y de su plantilla con el sufrimiento que está atravesando la población ucraniana que necesita toda la ayuda posible ante la barbarie y sinrazón de la guerra. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

