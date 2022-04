Sucesos Una discusión vecinal por ruidos acaba con tres detenidos por dar una paliza miércoles 27 de abril de 2022 , 13:44h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los hechos se desencadenaron durante el mediodía del Jueves Santo Agentes de la Policía Nacional han detenido en Almería a tres hombres por propinar una paliza a otro, tras una discusión vecinal por ruidos. A las 13:30 del pasado día 14 de abril, un hombre sufría una agresión física por parte de tres empleados de un establecimiento de comida a domicilio, asentado en la calle Calzada de Castro. Tras la denuncia de la víctima en la Comisaría de la Policía Nacional en Almería, los agentes iniciaron las pesquisas tendentes a la identificación de los autores de las lesiones. Consecuencia de dicha agresión, la víctima tuvo que ser intervenida quirúrgicamente el martes 19 de abril, y recibió un implante de titanio en una parte del hueso del cráneo, debido a una fractura con hundimiento compleja en la zona frontoorbitaria izquierda. La investigación dio sus frutos el pasado jueves día 21, con el arresto del primero de los partícipes. A esta detención le siguieron otras dos más, la última en la tarde noche del día 24 de abril. Los agentes pudieron constatar como el origen de la agresión fue una discusión vecinal, consecuencia de unos ruidos que al parecer causaban molestias a la víctima Los detenidos han sido puestos a disposición judicial acusados del delito de lesiones graves, siendo oído en declaración el último de ellos durante la mañana de ayer, por el Juzgado de Instrucción número cuatro de Almería en funciones de guardia. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

