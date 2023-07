Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Una Feria de todos Diego Cruz Más artículos de este autor Por sábado 29 de julio de 2023 , 10:18h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En la tarde del pasado jueves tuvo lugar la presentación de la Feria y Fiestas de Almería 2023 en honor a nuestra Patrona la Virgen del Mar. Una edición que hemos vuelto a preparar con el mayor cariño para que los almerienses y los turistas que nos acompañen en esas fechas encuentren propuestas atractivas para disfrutar y recordar. La Feria de este año volverá a contar con sus habituales ambigús de mediodía y casetas de noche, donde renovamos nuestra Caseta Municipal. Viviremos una nueva edición de Cooltural Fest, los conciertos de RVFV, de recuerdo a Queen, de Melendi y de Manuel Carrasco. También habrá actividad en la Plaza de la Constitución, donde se ofrecerá el Pregón, los conciertos de la Banda Municipal y la OCAL, el Festival Internacional de Folclore y la recuperación del Certamen de Indumentaria Tradicional Almeriense. Queremos que sea una Feria muy nuestra y a ello ayuda también nuestro espacio dedicado a la gastronomía en el Paseo. No faltarán la Batalla de Flores, el Paseo de Caballos, los homenajes a mujeres y a mayores, los gigantes y cabezudos, nuestra consolidada Feria de Alfarería, la entrega del Capote de Paseo y las corridas en el coso de la Avenida de Vilches y, cómo no, el deporte, con más de treinta competiciones de veinticinco deportes que se suman a una programación con exposiciones de motos antiguas y de Seat 600. Los actos institucionales, como el Homenaje a los Coloraos, y religiosos, como el Pregón a la Virgen, la ofrenda floral o la procesión, tendrán una relevancia especial. La Feria es Almería en su mejor versión: una ciudad luminosa, radiante, abierta y en la que se vive, se come y se pasa muy bien. Eso es Almería: una ciudad en la que siempre apetece estar y que aprovecha la Feria para mostrar sus mejores registros. Y es que no es sólo es una celebración multitudinaria, cálida y luminosa. Es también una oportunidad de impulsar la economía local como ciudad receptora de turismo. Por eso, en el Ayuntamiento nos esforzamos cada año en superar a la edición anterior. ¡¡Nos vemos en la Feria!! Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Diego Cruz Rockero y concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería 32 artículos Todos los firmantes