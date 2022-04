Capital Una nueva escuela en la capital formará a profesionales del sonido, la imagen y el espectáculo miércoles 06 de abril de 2022 , 20:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Cultura, Diego Cruz, respalda la presentación de Escuela Audiovisual Lumen, que impartirá dirección de cine, producción, fotografía, redes sociales o diseño en la EMMA Lumen nace en la capital como un nuevo punto de encuentro para el aprendizaje y la búsqueda de oportunidades profesionales en el sector audiovisual. La Escuela Municipal de Música y Artes de Almería (EMMA) es el edificio que acogerá su sede y actividad formativa y donde se ha presentado el proyecto que iniciará su andadura el próximo curso. El concejal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, les ha deseado la mejor de las suertes y se ha mostrado muy satisfecho por el nacimiento de la escuela, “que viene a reflejar una vez más el fuerte dinamismo que tiene nuestra ciudad en todos los aspectos relacionados con la Cultura, desde los propios espectáculos, que son la punta del iceberg y lo más visible de cara al público, pero también en su tejido empresarial, productivo y, en este caso, también formativo”. Lumen nace bajo la premisa de ofrecer a sus estudiantes una alta capacitación multidisciplinar dentro del sector audiovisual. El proyecto, gestado por la productora Dos Lúmenes en colaboración con la EMMA, contará con seis profesionales que desarrollarán un programa articulado en torno a las especialidades de técnico de sonido y técnico de imagen y espectáculos. “Nos dimos cuenta desde que llegó la pandemia, incluso antes, que ahora hay que ser multidisciplinar. Esta escuela nace porque hay una demanda real de este tipo de servicios, vamos a formar a los alumnos para que sean autosuficientes, pudiendo desarrollar su actividad y vivir de ello”, explica Raúl Navarro, director de Lumen y profesor de realización y producción audiovisual. El equipo persigue la obtención de la excelencia académica, a través de un proyecto formativo enfocado al desarrollo personal y práctico/profesional de sus estudiantes, para que puedan incorporarse con garantías al mercado laboral y en un sector que se encuentra en constante evolución. Estarán también al frente del equipo docente, Fran Montoro, profesor de sonido aplicado al audiovisual, Fernando Cabeo, profesor de espectáculos y regiduría, Margot Navarro, profesora de marketing y uso de redes sociales, Pepe Jiménez, profesor de fotografía y Carla Monguió como profesora de diseño. “Dónde mejor que este espacio que acoge tantas disciplinas. La EMMA vive en continuo movimiento y por ello nacen nuevas sinergias que potencian el conocimiento y la experiencia de manera interdisciplinar y también intergeneracional, como viene ocurriendo desde que empezamos la actividad. Las especialidades del programa formativo de Lumen se desarrollarán en un lugar cuya razón de ser es compartir el arte con el público en forma de espectáculo, por lo que nuestras instalaciones, equipo y movimiento en el escenario, se ponen al servicio del alumnado y los seis profesionales que hacen de Lumen un nuevo punto de referencia para el aprendizaje y el mercado laboral del sector en una ciudad que cada vez cuenta con una agenda cultural más rica”, explica Deogracias Gómez, gerente de la EMMA. En grupos reducidos, a partir de septiembre y en un plazo de dos años, los estudiantes aprenderán el lenguaje audiovisual multiplataforma, al mismo tiempo que le darán una aplicación práctica tanto en la propia escuela, como en instituciones y empresas del sector. Se formará a los estudiantes en diferentes disciplinas, como la producción audiovisual para cine, televisión o contenidos digitales para internet, realización de espectáculos, fotografía, redes sociales y diseño entre otras. La EMMA como dinamizador cultural Diego Cruz también ha valorado positivamente que Lumen integre sus actividades dentro de la EMMA, que cumple diez años de formación y cultura a los almerienses. “Nació con el objetivo de ser un importante dinamizador cultural y así lo viene demostrando. Apostar por la formación es fundamental para aumentar la capacitación laboral, y la Escuela Lumen ha reunido a un magnífico equipo de profesionales para hacerlo realidad a partir del próximo septiembre”, afirmó el concejal. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

