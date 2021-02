Sucesos Ampliar Una persona atendida y dos hectáreas afectadas en un incendio de chabolas en Níjar domingo 14 de febrero de 2021 , 11:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia







Una persona ha tenido que ser atendida por los sanitarios y unas dos hectáreas se han visto afectadas al producirse anoche un incendio en una zona de chabolas de Níjar (Almería).



Según informa en un comunicado el servicio Emergencias 112, el incendio comenzó sobre las 22,00 horas, cuando varias personas llamaron para indicar que estaba ardiendo una zona de infraviviendas, cerca de la carretera AL-9025, en la zona del Barranco del Búho.



De inmediato, se activó a la Guardia Civil, a la Policía Local, a Protección Civil y a los Bomberos de Almería y a los del Consorcio de Levante. Según los datos aportados por los bomberos y Protección Civil, una persona tuvo que ser atendida por los servicios sanitarios con quemaduras en las manos y dos hectáreas se han visto afectadas por las llamas. El incendio ha quedado extinguido.

