Almería Ampliar Una voladura controlada obligará a cortar el tráfico en la A7 martes 20 de septiembre de 2022 , 20:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En ambos sentidos a la altura de Huércal-Overa Las obras de conexión de la Autovía del Almanzora con la A-7 van a obligar a cortar el tráfico en ambos sentidos a la altura del municipio de Huércal-Overa (Almería) con carácter preventivo ante la necesidad de llevar a cabo una voladura controlada que permita el avance de los trabajos. Según ha informado el subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, el corte se va a llevar a cabo entre los puntos kilométricos 685 y 686 de la mencionada autovía. Dicho corte va a durar unos diez minutos y tendrá lugar antes de las 17,00 horas. "Son unas voladuras controladas que se van a efectuar, y que por motivos de precaución lógicamente se va a establecer un corte del tráfico en ambos sentidos, tanto en dirección Murcia como Almería", ha explicado el subdelegado. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.