Deportes Unicaja Almería ofrece la Superliga a la ciudad viernes 06 de mayo de 2022 , 17:31h El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, destaca "la historia de amor de Almería con este club, reflejado en la comunión del último partido" El equipo de voleibol Unicaja Costa de Almería ya es patrimonio de Almería. Treinta títulos nacionales y, desde el pasado sábado, doce Superligas lo convierten en el club más laureado de Almería y el que cuenta con más trofeos de España en este deporte. Hoy, los 'verdes' han querido ofrecer el título a la ciudad, en una recepción ofrecida en el Ayuntamiento de Almería, donde el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, les ha felicitado "en nombre de la ciudad de Almería por la gesta que habéis conseguido. La historia de amor que une a esta ciudad con vuestra disciplina deportiva se prologa desde hace mucho tiempo, 25 años desde la primera Superliga, lo que refleja que el proyecto deportivo está bien planteado, con raíces profundas". El primer edil ha destacado "la comunión que existe con la afición, que se visualizó el pasado sábado, donde el público, después de perder el primer set, siguió animando y llevó en volandas al equipo, y estoy seguro que eso influyó positivamente en la remontada. El ambiente fue espectacular y la alegría final máxima". Unicaja Costa de Almería ha recibido el homenaje de la ciudad en los jardines de la Alcaldía, tras ganar 3-0 en la final de la Supercopa a Melilla Sport Capital. El último partido fue el pasado sábado, donde tras perder el primer set, remontó y logró un marcador de 3-1. Fernández-Pacheco ha valorado "el talento, esfuerzo y la calidad de todo el equipo". El presidente del club, Antonio Rodriguez, ha realizado un balance de la temporada, que ha calificado de "difícil, y sin la ayuda del alcalde y el concejal de Deportes, Juanjo Segura, no hubiera sido posible llegar hasta donde hemos llegado". Además, ha anunciado que para la próxima temporada "queremos construir un proyecto ambicioso, que nos permita participar en las competiciones europeas. Estaremos en Supercopa, Copa del Rey y Superliga, y también queremos participar en competición europea". En esta línea, Unicaja tiene derecho a competir en la Champions, con tres rondas previas, que si las supera le encaminarán a la fase de grupos, y si no es así, competirá en la CEV. Todo el cuerpo técnico es almeriense, encabezado por un ilustre como es Manolo Berenguel. El entrenador ha destacado que "nos consideramos muy almerienses, y ya hay jugadores en el primer equipo que son almerienses y a los que estamos cuidando para que aspiren a lo máximo". A la vez, ha valorado que "desde el primer partido la afición ha estado a nuestro lado, la comunión ha sido espectacular". Por último, ha alabado la calidad de sus jugadores, "hemos confeccionado una gran plantilla". En nombre de los jugadores ha intervenido su capitán, Marlon Palharini, quien ha expresado que "son ya 24 finales que el club ha alcanzado en competición liguera, las 15 últimas seguidas, lo que refleja la continuidad del proyecto. Es una satisfacción ofrecer la Superliga a la ciudad y esperamos seguir viviendo muchas veces la próxima temporada". Una foto del alcalde, el concejal de Deportes, presidente, entrenador y jugadores con la copa de campeón de la Superliga ha puesto el broche de oro al reconocimiento de toda la ciudad a Unicaja Costa de Almería, unos auténticos embajadores de esta tierra.

