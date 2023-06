Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Universidades ucranianas visitan la UAL en el marco de UNIgreen

martes 13 de junio de 2023 , 15:04h

Con el fin de integrar nuevas universidades en la iniciativa de universidades europeas, la Universidad de Almería ha recibido a dos Instituciones de Educación Superior de Ucrania: Podillia State University y The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, en el marco del proyecto UNIgreen + UA con universidades ucranianas. Se trata de una iniciativa de la Warsaw Univesity of Life Sciences de Polonia, miembro de la Alianza UNIgreen, y que está financiada por el Gobierno polaco.

El objetivo de este proyecto es el desarrollo de las instituciones ucranianas asociadas mediante la presentación del ecosistema de innovación UNIgreen a través del intercambio científico de doctorados, seminarios web abiertos y visitas de estudio, la presentación de paquetes de trabajo UNIgreen, la creación de redes y el mapeo de posibilidades de colaboración dentro de la Universidad Europea UNIgreen.

Así pues los seis representantes de las Instituciones universitarias ucranianas han podido conocer en la UAL, la digitalización de la educación superior y el campus virtual dentro de la alianza UNIgreen, actualmente en desarrollo dentro del paquete de trabajo 7, coordinado por la Universidad de Almería y co-coordinado por Warsaw University of Life Sciences en Polonia y University of Modena and Reggio Emilia en Italia.

El programa de este encuentro, desarrollado la semana pasada, ha incluido presentaciones sobre la Alianza UNIgreen, la experiencia de movilidad en la UAL con Ucrania, especialmente durante la guerra; la gestión del aula virtual en la UAL y el paquete de trabajo 7 de UNIgreen, la digitalización del campus virtual. El grupo también ha visitado el Centro de investigación solar "CIESOL", las instalaciones del proyecto Horizonte 2020 Sabana, la Oficina de Transferencia de la Investigación, la finca experimental UAL-ANECOOP y la Cooperativa Agrícola CASI.

El grupo de profesores y personal de las universidades ucranianas ha vivido una experiencia mixta con la oportunidad de conocer mejor la Alianza UNIgreen, el entorno investigador de la Universidad, la realidad socioeconómica de la provincia y el papel que juega la UAL en ella, a la par que la cultura española y la ciudad de Almería.