Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Uno de cada cinco euros exportados en hortalizas en España es almeriense viernes 09 de diciembre de 2022 , 15:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Almería es líder y dinamizador indiscutible del sector con la mitad de las ventas andaluzas que suponen 2.639 millones de euros

Andalucía alcanzó en los nueve primeros meses de 2022 un nuevo récord de exportaciones de frutas y hortalizas, con 5.135 millones de euros, su máximo histórico en un enero-septiembre desde que existen registros homologables (1995), gracias a un crecimiento del 10,8% respecto al mismo periodo de 2021. Con ello, la comunidad refuerza su liderazgo en las exportaciones hortofrutícolas de España, con dos de cada cinco euros (42%) de las ventas nacionales, que alcanzaron los 12.339 millones de euros, muy por delante de las siguientes regiones, Comunidad Valenciana (21,9%) y la Región de Murcia (18,8%), según apuntan los datos de Extenda, empresa pública perteneciente a TRADE. El liderazgo de Andalucía tiene en la provincia de Almería su principal fortaleza, ya que entre enero y septiembre de 2022, acaparó el 51% del total de las exportaciones andaluzas, con un nuevo récord histórico para llegar hasta los 2.639 millones de euros, que suponen también el 21,4% del total nacional. Respecto de sus principales destinos, los 10 primeros son europeos, pero se aprecia significativo avance hacia la diversificación en Canadá, el mercado que más crece de los 20 primeros, con más del doble facturado que el año anterior (134%), hasta superar los 19,9 millones de euros. El sector hortofrutícola presenta una determinante contribución a la balanza comercial andaluza, a la que aporta un superávit de 4.370 millones, que también es récord histórico, con una tasa de cobertura del 671%, 252 puntos superior a la española, que significa que Andalucía exporta siete veces más frutas y hortalizas de las que compra al mundo. Por productos, en los primeros nueve meses de 2022, crecieron las ventas de los diez primeros capítulos exportados. Lideraron las ventas los pimientos dulces, con 643 millones, el 12,5% del total y un incremento del 11,6%; seguido por los tomates, con 616 millones (12%), cuyas ventas crecieron un 26,6%; y en tercer lugar se situaron las fresas, con 581 millones (11,3%) y un ascenso del 7,5%. En cuarto puesto se encuentran los pepinos, con 475 millones, el 9,3% del total, y un alza del 44% y son el producto que más crece; seguidos de las frambuesas, con 322 millones (6,3%) y un alza del 10,3%; los calabacines, con 280 millones (5,5%) y un crecimiento del 21,4%; y los aguacates, con 279 millones (5,4%) y una subida del 2,4%. A continuación, se sitúan las sandías, con 262 millones (5,1%) y un aumento del 15,7%; seguidas de los arándanos, con 177 millones (3,5%), que crecieron un 8,1%; y las berenjenas, con 109 millones (2,1%), un 15,3% más interanual. Finalmente, cabe reseñar, entre los primeros veinte productos, los crecimientos en ventas de las naranjas, con 102 millones, que alza sus ventas un 31%; y las lechugas, con 60 millones de euros y un ascenso del 17,2%. ALMERÍA, LÍDER Y LA QUE MÁS CRECE

Almería es líder y dinamizador indiscutible del sector, con la mitad de las ventas andaluzas (51%) y uno de cada cinco euros que vende España (21,4%), que suponen 2.639 millones. Es también la provincia en la que más crecen las ventas en este periodo, un 17,3% interanual. Le sigue Huelva, con 1.263 millones, el 24,6%, y un ascenso del 7% en los primeros nueve meses de 2022. La tercera provincia exportadora de frutas y hortalizas fue Sevilla, con 366 millones (7,1%) y un alza del 10,6%; seguida de Málaga, con 349 millones (6,8%) y un descenso del 1,1%; Granada, con 310 millones (6%), que sube un 7,3%; Cádiz, en sexto lugar, con 122 millones (2,4%) y un descenso del 13,7%; Córdoba, con 79 millones y el 1,5%, que cae un 5,6%; y, en último lugar, Jaén, con 8,2 millones (0,2%) y una caída del 4,5%. EUROPA, PRIMER MERCADO, CANADÁ, EL QUE MÁS CRECE

Europa copa los primeros diez destinos de las exportaciones del sector hortofrutícola andaluz en el exterior, de los que crecen nueve, cinco a doble dígito. El primer país es Alemania, con 1.578 millones, el 31% del total y un avance del 11,7%; seguido de Francia, con 852 millones, el 16,6% del total y una subida del 8,6%. En tercer lugar se sitúa el Reino Unido, con 620 millones (12,1%) y un descenso del 5,7%; seguido de Países Bajos, con 560 millones, el 10,9% y un crecimiento del 21,2%; e Italia, con 223 millones, el 4,3%, con un alza del 6,3%. Su sexto mercado internacional es Polonia, con 205 millones (4%) y una subida del 16,2%; seguido de Portugal, con 144 millones (2,8%) y un ascenso del 5,6%. En octava posición está Bélgica, con 141 millones (2,7%) y un alza del 24,2% y es el mercado que más crece del TOP 10; seguida de Suiza, con 118 millones (2,3%) y un aumento del 1,8% y, en décimo lugar, Suecia, con 101 millones (2%) y un crecimiento del 13,9%. Asimismo, entre los primeros veinte destinos de las frutas y hortalizas andaluzas, destacan los crecimientos de otros países como Canadá (20º) con 19,8 millones y un incremento del 134%; República Checa, que es ya décimo tercer mercado, con 86 millones en ventas y un alza del 47%; Noruega (16º), con 30 millones, que crece un 41%; y Rumanía (19º) que sube un 33% hasta los 21,1 millones. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

